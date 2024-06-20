Uçak Konulu Dizi Arayanlara Müjde: İngiliz Yapımı 'Red Eye' Dizisi 'Into The Night'ın Boşluğunu Doldurabilir

Netflix'te yayınlanan 2020 yapımı 'Into The Night' dizisinden sonra birçoğumuz uçak konulu diziler arayışına girmiştik. Bu koca boşluğu bugünlerde doldurabilecek bir yapımla karşı karşıyayız. 6 bölümlük İngiliz dizisi 'Red Eye' politik ve suç gerilimi türleri arasında dans ediyor, özellikle başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.