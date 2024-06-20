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Uçak Konulu Dizi Arayanlara Müjde: İngiliz Yapımı 'Red Eye' Dizisi 'Into The Night'ın Boşluğunu Doldurabilir

Uçak Konulu Dizi Arayanlara Müjde: İngiliz Yapımı 'Red Eye' Dizisi 'Into The Night'ın Boşluğunu Doldurabilir

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 13:32

Netflix'te yayınlanan 2020 yapımı 'Into The Night' dizisinden sonra birçoğumuz uçak konulu diziler arayışına girmiştik. Bu koca boşluğu bugünlerde doldurabilecek bir yapımla karşı karşıyayız. 6 bölümlük İngiliz dizisi 'Red Eye' politik ve suç gerilimi türleri arasında dans ediyor, özellikle başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

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Belçika yapımı 'Into The Night' dizisinin ömrü iki sezon sürmüş, dizi özellikle uçakta geçen ilk sezonuyla büyük övgüler toplamıştı. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan 'Ayaz'ı Türk aktör Mehmet Kurtuluş'un canlandırması da 'Into The Night'a ekstra bir sempati oluşturmuştu.

Belçika yapımı 'Into The Night' dizisinin ömrü iki sezon sürmüş, dizi özellikle uçakta geçen ilk sezonuyla büyük övgüler toplamıştı. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan 'Ayaz'ı Türk aktör Mehmet Kurtuluş'un canlandırması da 'Into The Night'a ekstra bir sempati oluşturmuştu.

'Into The Night' sonrasında uçak konulu dizi arayışında olanların imdadına bir İngiliz dizisi yetişti. 'Red Eye' adlı 6 bölümlük İngiliz dizisi ITV ekranında geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

'Into The Night' sonrasında uçak konulu dizi arayışında olanların imdadına bir İngiliz dizisi yetişti. 'Red Eye' adlı 6 bölümlük İngiliz dizisi ITV ekranında geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

Dizinin başrollerinde iki isim dikkat çekiyor. Jing Lusi 'Hana Li' adlı bir polisi, Richard Armitage ise 'Matthew Nolan' adlı bir doktoru canlandırıyor.

Dizinin başrollerinde iki isim dikkat çekiyor. Jing Lusi 'Hana Li' adlı bir polisi, Richard Armitage ise 'Matthew Nolan' adlı bir doktoru canlandırıyor.

Özellikle ikilinin oyunculuk performansları dizinin akıcılığında kilit bir faktör oynuyor.

Özellikle ikilinin oyunculuk performansları dizinin akıcılığında kilit bir faktör oynuyor.

Dizinin konusu ise şöyle: Richard Armitage'ın canlandırdığı Dr. Matthew Nolan karakteri Pekin'de bir tıp konferansına katılıyor ve bu esnada bir araba kazası geçirip ölümle burun buruna geliyor. Ardından soluğu havalimanında alan doktoru kötü bir sürpriz bekliyor.

Dizinin konusu ise şöyle: Richard Armitage'ın canlandırdığı Dr. Matthew Nolan karakteri Pekin'de bir tıp konferansına katılıyor ve bu esnada bir araba kazası geçirip ölümle burun buruna geliyor. Ardından soluğu havalimanında alan doktoru kötü bir sürpriz bekliyor.
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Hakkındaki suçlamalar karşısında masum olduğunu savunmaya çalışan doktor karakterimiz uçakta geçen dizi boyunca bizlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Hakkındaki suçlamalar karşısında masum olduğunu savunmaya çalışan doktor karakterimiz uçakta geçen dizi boyunca bizlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

'The Hobbit' serisinden hatırladığımız Armitage dizinin en can alıcı karakteri olarak tamamı uçakta geçen bölümlerin su gibi akmasını sağlıyor.

'The Hobbit' serisinden hatırladığımız Armitage dizinin en can alıcı karakteri olarak tamamı uçakta geçen bölümlerin su gibi akmasını sağlıyor.

İngiliz aktörün son dönemde 'Obsession', 'Fool Me Once' ve 'Stay Close' gibi pek çok yapımda karşımıza çıkması "Richard abi her masada var!" dedirtiyor.

İngiliz aktörün son dönemde 'Obsession', 'Fool Me Once' ve 'Stay Close' gibi pek çok yapımda karşımıza çıkması "Richard abi her masada var!" dedirtiyor.
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