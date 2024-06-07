İmparator Olmayı Canım Kolay Mı Sandın! O Rol Aslında Haluk Bilginer'inmiş
İmparator Olmayı Canım Kolay Mı Sandın! O Rol Aslında Haluk Bilginer'inmiş
Yönetmenliğini Gani Müjde'nin üstlendiği 'Kahpe Bizans' filmi bir döneme damga vurmuş, filmdeki replikler uzun süre akıllarda kalmıştı. Mehmet Ali Erbil'den Cem Davran'a, Hande Ataizi'den Demet Şener'e adeta dönemin bütün ünlüleri bu yapımda buluşmuştu. Filmin en can alıcı karakteri ise hiç kuşkusuz astığı astık, kestiği kestik 'İmparator İlletyus'tu. 90'ların sonuna doğru 'Çarkıfelek' programıyla izleyicilerle buluşan Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı bu karaktere ilişkin enteresan bir gerçek ortaya çıktı. Hem de bu gerçek 1996 yılına kadar uzanıyor!
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Ocak 2000 yılında vizyona giren 'Kahpe Bizans' filmi absürt komedi örneği olarak dönemine damga vurmuştu. Birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmde elbette en dikkat çekici rol Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı 'İmparator İlletyus'tu.
4 milyon 186 bin 793 TL'lik gişesiyle dönemine göre niceliksel başarı da yakalayan filme dair enteresan bir detay ortaya çıktı.
Konuk Cem Yılmaz, sunucu Beyazıt Öztürk... Düşünsenize, kafadan komik bir program bu! Cem Yılmaz'ın 90'lar stili bıyığıyla konuk olduğu programda Beyazıt Öztürk de bir o kadar genç gözüküyor.
Programın dikkat çeken sohbetlerinden biri de 'Kahpe Bizans'la ilgili hiç kuşkusuz. Cem Yılmaz, filmin çekimlerinin başlayacağını söylüyor Beyazıt Öztürk'e.
Gelin görün ki 'İmparator İlletyus'u canlandıran kişi 4 yıl sonra Haluk Bilginer değil Mehmet Ali Erbil oluyor.
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Sosyal medyada da merak konusu olan bu rol değişikliğinin sebebi belki de bir gün ortaya çıkar.
Ama elbette Mehmet Ali Erbil'i de sevenler var.
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