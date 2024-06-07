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İmparator Olmayı Canım Kolay Mı Sandın! O Rol Aslında Haluk Bilginer'inmiş

İmparator Olmayı Canım Kolay Mı Sandın! O Rol Aslında Haluk Bilginer'inmiş

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 17:31

Yönetmenliğini Gani Müjde'nin üstlendiği 'Kahpe Bizans' filmi bir döneme damga vurmuş, filmdeki replikler uzun süre akıllarda kalmıştı. Mehmet Ali Erbil'den Cem Davran'a, Hande Ataizi'den Demet Şener'e adeta dönemin bütün ünlüleri bu yapımda buluşmuştu. Filmin en can alıcı karakteri ise hiç kuşkusuz astığı astık, kestiği kestik 'İmparator İlletyus'tu. 90'ların sonuna doğru 'Çarkıfelek' programıyla izleyicilerle buluşan Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı bu karaktere ilişkin enteresan bir gerçek ortaya çıktı. Hem de bu gerçek 1996 yılına kadar uzanıyor!

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Ocak 2000 yılında vizyona giren 'Kahpe Bizans' filmi absürt komedi örneği olarak dönemine damga vurmuştu. Birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmde elbette en dikkat çekici rol Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı 'İmparator İlletyus'tu.

Ocak 2000 yılında vizyona giren 'Kahpe Bizans' filmi absürt komedi örneği olarak dönemine damga vurmuştu. Birçok ünlü oyuncunun rol aldığı filmde elbette en dikkat çekici rol Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı 'İmparator İlletyus'tu.

'İmparator İlletyus' astığı astık, kestiği kestik ama bir o kadar da komik bir karakterdi. Bizans dönemi üzerinden mizah yapan Gani Müjde'nin kalemi de bir hayli yaratıcıydı.

4 milyon 186 bin 793 TL'lik gişesiyle dönemine göre niceliksel başarı da yakalayan filme dair enteresan bir detay ortaya çıktı.

4 milyon 186 bin 793 TL'lik gişesiyle dönemine göre niceliksel başarı da yakalayan filme dair enteresan bir detay ortaya çıktı.

Bu detay, 1996 tarihli bir Beyaz Show programında yer alıyordu.

Konuk Cem Yılmaz, sunucu Beyazıt Öztürk... Düşünsenize, kafadan komik bir program bu! Cem Yılmaz'ın 90'lar stili bıyığıyla konuk olduğu programda Beyazıt Öztürk de bir o kadar genç gözüküyor.

Konuk Cem Yılmaz, sunucu Beyazıt Öztürk... Düşünsenize, kafadan komik bir program bu! Cem Yılmaz'ın 90'lar stili bıyığıyla konuk olduğu programda Beyazıt Öztürk de bir o kadar genç gözüküyor.

Youtube'da şu an erişilebilecek olan programda sanki seyirciler aslında yok da ikili kendi başlarına sohbet ediyor. İnanılmaz bir rahatlık, çok şahane bir serbestlik. Her şey tıkır tıkır anlayacağınız!

Programın dikkat çeken sohbetlerinden biri de 'Kahpe Bizans'la ilgili hiç kuşkusuz. Cem Yılmaz, filmin çekimlerinin başlayacağını söylüyor Beyazıt Öztürk'e.

Programın dikkat çeken sohbetlerinden biri de 'Kahpe Bizans'la ilgili hiç kuşkusuz. Cem Yılmaz, filmin çekimlerinin başlayacağını söylüyor Beyazıt Öztürk'e.

Kadro için bahsettiği ilk isim ise şaşırtıcı bir şekilde Mehmet Ali Erbil değil, Haluk Bilginer! 'İmparator İlletyus' rolünü Haluk Bilginer'in canlandıracağını ve çekimlerin pek yakında başlayacağını söyleyen Yılmaz, ünlü aktörle tanışacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Gelin görün ki 'İmparator İlletyus'u canlandıran kişi 4 yıl sonra Haluk Bilginer değil Mehmet Ali Erbil oluyor.

Gelin görün ki 'İmparator İlletyus'u canlandıran kişi 4 yıl sonra Haluk Bilginer değil Mehmet Ali Erbil oluyor.

Filmin tanıtığım müziğinde geçen 'İmparator olmayı canım kolay mı sandın?' sözleri de böylelikle az biraz manidar bir anlama kavuşuyor.

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Sosyal medyada da merak konusu olan bu rol değişikliğinin sebebi belki de bir gün ortaya çıkar.

Sosyal medyada da merak konusu olan bu rol değişikliğinin sebebi belki de bir gün ortaya çıkar.
twitter.com

Peki 'İmparator İlletyus' gibi bir hayli komik bir karakteri Haluk Bilginer mi Mehmet Ali Erbil mi canlandırmalıydı derseniz, elbette Haluk Bilginer çok daha sempatik bir cevap.

Ama elbette Mehmet Ali Erbil'i de sevenler var.

Ama elbette Mehmet Ali Erbil'i de sevenler var.
twitter.com

Sonuçta ne demişler; zevkler, renkler ve beğeniler tartışılmaz...

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