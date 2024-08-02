"Tüm Sinüslerim Açıldı": Aşkın Nur Yengi'nin 'Yabani'sini 27 Yıl Sonra Cover'layan Derya Uluğ'a Gelen Tepkiler

Aşkın Nur Yengi'nin 1997 yılında yayınladığı 'Haberci' albümünün çıkış şarkısı 'Yabani' tam 27 yıl sonra Derya Uluğ tarafından cover'landı. Şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' albümü için yeniden yorumlayan Derya Uluğ'un 'Yabani'si kimilerince beğenildi, kimileri ise 'Haklıyken haksız duruma düşmüş' diyerek eleştirdi.