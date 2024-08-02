"Tüm Sinüslerim Açıldı": Aşkın Nur Yengi'nin 'Yabani'sini 27 Yıl Sonra Cover'layan Derya Uluğ'a Gelen Tepkiler
"Tüm Sinüslerim Açıldı": Aşkın Nur Yengi'nin 'Yabani'sini 27 Yıl Sonra Cover'layan Derya Uluğ'a Gelen Tepkiler
Aşkın Nur Yengi'nin 1997 yılında yayınladığı 'Haberci' albümünün çıkış şarkısı 'Yabani' tam 27 yıl sonra Derya Uluğ tarafından cover'landı. Şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' albümü için yeniden yorumlayan Derya Uluğ'un 'Yabani'si kimilerince beğenildi, kimileri ise 'Haklıyken haksız duruma düşmüş' diyerek eleştirdi.
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Aşkın Nur Yengi'nin 1997 tarihli 'Haberci' albümünün çıkış şarkısı 'Yabani'yi pek de unutmak mümkün değildi. Sözleri Şehrazat, müziği Amr Diyab'a ait olan Arap bestesine yazılan Türkçe sözler bugün bile akıllarda.
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Tam 27 yıl sonra şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' projesi için yeniden yorumlayan ve orijinal klipteki şapkaya selam çakan Derya Uluğ, bazı dinleyicilerden tam not aldı, bazıları ise orijinalini tercih edeceğini söyledi.
Asil Gök ve Görkem Oker tarafından yeni bir aranjeyle karşımıza çıkan 'Yabani', Derya Uluğ'a 'Hadi Çal'dan sonra bir cover hit'i daha kazandırmış oldu.
2024 versiyon 'Yabani'ye gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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cahil cesareti
Simge Sağın, Derya Uluğ, Tuğba Yurt, Hande Ünsal, ben bunları ayırt edemiyorum
ben saydığın son 2 ismi daha şimdi senden duydum, ayırt etmeyi bırak yolda görsem tanımam :d
Aşkın Nur Yengi benim gözümde kraliçedir müzikte, saygılar. Ama şimdi görünce aklıma Haluk Bilginer geldi. Adam en hayran olunası üç kadınla güzel aşklar yaş... Devamını Gör