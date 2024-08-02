İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. İspanya-Portekiz-Fas üçlüsünün ev sahibi olacağı 2030 Dünya Kupası'na aday ev sahibi şehirlerin listesi.
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2. Google Trends verilerine göre Avrupa ülkelerinde en çok aratılan iki ABD Başkan adayı karşılaştırması.
3. Kanada nüfusu 4 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan tablo.
4. 24 Şubat 2022'den beri sıcak çatışmaların devam ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı'nın finalinde olası 6 senaryo.
5. Filipinler haritasının üç boyutlu hali.
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6. 145 milyon nüfuslu Endonezya'nın Java adasından daha az nüfusa sahip ülkeler mor renkte.
7. Şili-Arjantin sınırı daha iyi anlatılamazdı!
8. Olimpiyatlar'da hiç madalya kazanamamış ülkeler yeşil renkte.
9. ABD'nin Kentucky eyaletini bulmak için tatlı bir formül. Kahverengi olarak 'tavada' gözüken kısım Kentucky!
10. Yerel restoranları uluslararası restoran zincirlere göre daha fazla olan ülkeler kırmızı, diğerleri mavi renkte.
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