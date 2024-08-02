Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 21:07

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İspanya-Portekiz-Fas üçlüsünün ev sahibi olacağı 2030 Dünya Kupası'na aday ev sahibi şehirlerin listesi.

1. İspanya-Portekiz-Fas üçlüsünün ev sahibi olacağı 2030 Dünya Kupası'na aday ev sahibi şehirlerin listesi.

2. Google Trends verilerine göre Avrupa ülkelerinde en çok aratılan iki ABD Başkan adayı karşılaştırması.

2. Google Trends verilerine göre Avrupa ülkelerinde en çok aratılan iki ABD Başkan adayı karşılaştırması.

3. Kanada nüfusu 4 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan tablo.

3. Kanada nüfusu 4 eşit parçaya bölündüğünde ortaya çıkan tablo.

4. 24 Şubat 2022'den beri sıcak çatışmaların devam ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı'nın finalinde olası 6 senaryo.

4. 24 Şubat 2022'den beri sıcak çatışmaların devam ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı'nın finalinde olası 6 senaryo.

5. Filipinler haritasının üç boyutlu hali.

5. Filipinler haritasının üç boyutlu hali.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 145 milyon nüfuslu Endonezya'nın Java adasından daha az nüfusa sahip ülkeler mor renkte.

6. 145 milyon nüfuslu Endonezya'nın Java adasından daha az nüfusa sahip ülkeler mor renkte.

7. Şili-Arjantin sınırı daha iyi anlatılamazdı!

7. Şili-Arjantin sınırı daha iyi anlatılamazdı!

8. Olimpiyatlar'da hiç madalya kazanamamış ülkeler yeşil renkte.

8. Olimpiyatlar'da hiç madalya kazanamamış ülkeler yeşil renkte.

9. ABD'nin Kentucky eyaletini bulmak için tatlı bir formül. Kahverengi olarak 'tavada' gözüken kısım Kentucky!

9. ABD'nin Kentucky eyaletini bulmak için tatlı bir formül. Kahverengi olarak 'tavada' gözüken kısım Kentucky!

10. Yerel restoranları uluslararası restoran zincirlere göre daha fazla olan ülkeler kırmızı, diğerleri mavi renkte.

10. Yerel restoranları uluslararası restoran zincirlere göre daha fazla olan ülkeler kırmızı, diğerleri mavi renkte.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın