İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Salondaydı: Alice Bellandi Olimpiyat'ta Altın'ı Kaptı, Kız Arkadaşını Öptü!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Salondaydı: Alice Bellandi Olimpiyat'ta Altın'ı Kaptı, Kız Arkadaşını Öptü!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalyalar teker teker sahiplerini buluyor. Son olarak judo müsabakalarında kadınlar 78 kiloda altın madalyanın sahibi İtalyan sporcu Alice Bellandi oldu. Bellandi, mutluluğunu kameraların önünde kız arkadaşını dudağından öperek paylaştı.
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Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İsrailli sporcu Inbar Lanir'i mağlup eden İtalyan sporcu Bellandi altın madalyanın sahibi olan isimdi.
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Altın madalyalı Olimpiyat sporcusu olmanın haklı gurunu yaşayan Bellandi, salondaki ve kamera başındaki izleyicilere aldırmadan soluğu kız arkadaşının yanında aldı.
Çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeyen Bellandi, kız arkadaşını işte böyle öptü:
İtalyan sporcuyu izleyenler arasında yaptığı açıklamalarla sadece İtalya'da değil tüm dünyada dikkat çeken, LGBTİ bireylere yaklaşımıyla tepki toplayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de vardı.
Çevresine attığı bakışlarla her daim konuşulan bir isim olan Meloni, daha çok memnuniyetsiz bakışlarıyla dikkat çekiyor.
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Cinsel kimlikleri farklı sporculara sergilediği tutumla eleştirilen hedefindeki isim olan Meloni, interseks olduğu konuşulan Cezayirli sporcu Imane Khelif hakkında çok konuşulacak laflara imza atmıştı.
LGBTİ birey olmayan İtalyan sporcu Angela Carini'nin yanında olduğunu deklare eden Meloni, "Erkeksi özelliklere sahip sporcular kadın müsabakalarına alınmamalı. Adil değil" diyerek büyük tepki toplamıştı.
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