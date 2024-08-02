"Yanaklarına Sağlık": Okçuluktaki Gururumuz Elif Berra Gökkır X Kullanıcılarının Diline Düştü!
"Yanaklarına Sağlık": Okçuluktaki Gururumuz Elif Berra Gökkır X Kullanıcılarının Diline Düştü!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük umutlar beslediğimiz okçuluk branşında karışık takım kategorisinde Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır elense de bize büyük bir gurur yaşattı. Kameralar yakın çekim yaptığında Elif Berra Gökkır'ın yanaklarında oluşan hareket ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyatlar'da bayrak taşıyıcımız olan Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık takım kategorisinde son 16'da elendi.
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Mücadeleyi izleyenler ise Elif Berra Gökkır'ın yanaklarında oluşan hareketi sempatik buldu, soluğu X platformunda aldı.
"Aşırı yanaklı bir sporcumuz" yorumları yapılan Elif Berra Gökkır için "Yanaklarına sağlık" da denildi.
İşte sosyal medyayı sallayan Gökkır hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
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