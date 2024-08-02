"Yanaklarına Sağlık": Okçuluktaki Gururumuz Elif Berra Gökkır X Kullanıcılarının Diline Düştü!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük umutlar beslediğimiz okçuluk branşında karışık takım kategorisinde Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır elense de bize büyük bir gurur yaşattı. Kameralar yakın çekim yaptığında Elif Berra Gökkır'ın yanaklarında oluşan hareket ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.