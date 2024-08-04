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Kafalar Karışık: Olimpiyatlar'daki İtalya Yenilgisinden Sonra 'Filenin Sultanları' X Kullanıcılarının Dilinde!

Kafalar Karışık: Olimpiyatlar'daki İtalya Yenilgisinden Sonra 'Filenin Sultanları' X Kullanıcılarının Dilinde!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 11:44

Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunun birincisinin belli olduğu maçta İtalya karşısında net bir 3-0'lık mağlubiyet alan 'Filenin Sultanları'na X kullanıcılarından yorum yağdı. Kimi skor dağılımını beğenmedi, kimi Santarelli'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadı...

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Çeyrek final biletini Dominik Cumhuriyeti maçından sonra kapan Sultanlar, kaybetme lüksümüzün olduğu tek maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Çeyrek final biletini Dominik Cumhuriyeti maçından sonra kapan Sultanlar, kaybetme lüksümüzün olduğu tek maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Sultanlar'da Vargas 13, Hande 6, Zehra ve Derya 4, Eda 3, İlkin 2, Cansu-Elif ve Ebrar da 1'er sayı aldı.

Sultanlar'da Vargas 13, Hande 6, Zehra ve Derya 4, Eda 3, İlkin 2, Cansu-Elif ve Ebrar da 1'er sayı aldı.

Sultanlar'ın 25-14, 25-16 ve 25-21 biten üç set sonucunda sahada pek de varlık gösterememesine X kullanıcılarından yorum yağdı.

Sultanlar'ın 25-14, 25-16 ve 25-21 biten üç set sonucunda sahada pek de varlık gösterememesine X kullanıcılarından yorum yağdı.

İşte X kullanıcılarının yaptıkları yorumlardan bazıları:

İşte X kullanıcılarının yaptıkları yorumlardan bazıları:
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