Kafalar Karışık: Olimpiyatlar'daki İtalya Yenilgisinden Sonra 'Filenin Sultanları' X Kullanıcılarının Dilinde!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunun birincisinin belli olduğu maçta İtalya karşısında net bir 3-0'lık mağlubiyet alan 'Filenin Sultanları'na X kullanıcılarından yorum yağdı. Kimi skor dağılımını beğenmedi, kimi Santarelli'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadı...