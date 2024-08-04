Kafalar Karışık: Olimpiyatlar'daki İtalya Yenilgisinden Sonra 'Filenin Sultanları' X Kullanıcılarının Dilinde!
Kafalar Karışık: Olimpiyatlar'daki İtalya Yenilgisinden Sonra 'Filenin Sultanları' X Kullanıcılarının Dilinde!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunun birincisinin belli olduğu maçta İtalya karşısında net bir 3-0'lık mağlubiyet alan 'Filenin Sultanları'na X kullanıcılarından yorum yağdı. Kimi skor dağılımını beğenmedi, kimi Santarelli'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadı...
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Çeyrek final biletini Dominik Cumhuriyeti maçından sonra kapan Sultanlar, kaybetme lüksümüzün olduğu tek maçtan yenilgiyle ayrıldı.
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Sultanlar'da Vargas 13, Hande 6, Zehra ve Derya 4, Eda 3, İlkin 2, Cansu-Elif ve Ebrar da 1'er sayı aldı.
Sultanlar'ın 25-14, 25-16 ve 25-21 biten üç set sonucunda sahada pek de varlık gösterememesine X kullanıcılarından yorum yağdı.
İşte X kullanıcılarının yaptıkları yorumlardan bazıları:
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