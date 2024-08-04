Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki İspanya-Mısır Plaj Voleybolu Maçını 'İstanbul Metrosu'na Benzettiler!
Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki İspanya-Mısır Plaj Voleybolu Maçını 'İstanbul Metrosu'na Benzettiler!
Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki mücadeleleri takip etmeseniz bile oynanan müsabakalardan dikkat çekenler sosyal medya sayesinde mutlaka dikkatinizi çekiyor. Buna son örnek İspanya ve Mısır arasında oynanan plaj voleybolu maçı oldu.
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Mısır'dan Abdelhady-Elghobashy ikilisiyle İspanya'dan Liliana-Paula ikilisi karşı karşıya geldi, maçı 21-18 ve 21-14'lük skorla 2-0 İspanya kazandı.
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Mısırlı sporcular 3'te 0 yaparak bir üst tura çıkmayı başaramadı ve elendi. İspanya ise Brezilya ve İtalya takımlarıyla birlikte bir üst tura çıktı.
Maçın skorundan daha çok İspanya ve Mısır takımlarını temsil eden kadın sporcuların kıyafetlerinin birbirine fazlasıyla tezat oluşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Metrosu'na dahi benzetilen bu kareye X kullanıcıları kayıtsız kalamadı.
İşte o yorumlardan dikkat çekenler:
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dua edin mısır maçlara kadın sporcu gönderiyor. kıyafetlere de bu kadar takılmayın. mısırın daha ciddi sorunları var
İki tarafta aşırı uçlarda ama bu kimseyi ilgilendirmez orası ayrı uymuyorsa bakmazsın görmezsin umursamazsın. İlla bilir kişi gibi her şeyi değerlendireyim i... Devamını Gör
tamam mayk butun kadinlar ciplak gezecek, butun erkekler gay olacak, herkes buyuklerinden ve tarihinden nefret edecek lutfen sus artik.
😁 Elbette boyle olmali 😁😁✌️✌️