Sporcuların Memeleri Neden Daha Küçük?
Sporcuların Memeleri Neden Daha Küçük?
Paris 2024 Olimpiyatları'yla birlikte birçoğumuzun aklına takılan ortak bir soru var: Yüzme, voleybol, atletizm... Neden sporcuların memeleri daha küçük? Gelin bu sorunun cevabını arayalım...
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Spor esnasında vücutta yeterince şeker bulunmadığında ikincil depo olarak yağ kullanılıyor ve böylece memelerdeki yağ dokusu da bundan nasibini alıyor.
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Yani spor yapan kadınlardaki meme küçülmesinin en başlıca nedeni olarak spor yapmanın beraberinde yağ dokusunu parçalıyor olması sıralanabilir.
Hacimce normalde yarısından fazlası yağ olan memelerin içindeki yağ dokusu yüzde 6-7 dolaylarına indiğinde meme de kabaca yüzde 50 oranında küçülür.
2010 yılında Orange County Register adlı dergide yer alan bir derlemeye göre memeleri daha küçük olan kadınların sportif açıdan daha başarılı oldukları yönünde bulgular var.
Memeler ek ağırlık ya da engel gibi durumlar yaratabileceği için daha küçük memeli olmak sporda avantaj da sağlıyor. Bu da profesyonel kulüplerin yolun en başındaki 'seçici' faktörlerini devreye sokuyor.
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2009 yılında Rumen tenisçi Simona Halep memelerinin büyük olmasının reaksiyon süresini uzatması yüzünden meme boyutlarını küçültme kararı almış ve bu konu o dönem şaşırtıcı bulunmuştu.
ABD'li pastik cerrah Dr. Val Lambros, konuya ilişkin şunları söylemişti: "Büyük memeler sportif başarıda engel oluyor, bu yüzden birçok kadın sporcu memelerini küçültmeyi tercih ediyor. Tıpkı Amazon olarak bilinen kadın savaşçıların memelerini keserek küçültmeleri ve böylece daha iyi ok ve yay kullanmaya başlamaları gibi."
İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi araştırmacıları ise bir sporcunun büyük memelere sahip olmasının koşu kinetiğini bozduğuna dikkat çekilmişti.
Elbette her başarılı kadın sporcu küçük memelere sahip değil. Williams kardeşlerden Serena Williams, büyük memelere sahip olsa da başta Wimbledon olmak üzere sayısız başarıya imza atmayı başarmıştı!
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