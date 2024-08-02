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'Kahraman' Boksör Çeyrek Finalde: Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Son 8'e Kalmayı Başardı!

'Kahraman' Boksör Çeyrek Finalde: Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman Son 8'e Kalmayı Başardı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 18:04

Paris 2024 Olimpiyatları'nda peş peşe yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kiloda son 16 turunda rakibini devirmeyi başardı.

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South Paris Arena'da gerçekleştirilen mücadelede milli gurur Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

South Paris Arena'da gerçekleştirilen mücadelede milli gurur Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Rakibine üstünlük kurmayı başaran milli sporcu, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakibine üstünlük kurmayı başaran milli sporcu, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İşte gurur dolu o anlar:

Son 8'e kalmayı başaran Esra Yıldız Kahraman, 4 Ağustos Pazar günü çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Son 8'e kalmayı başaran Esra Yıldız Kahraman, 4 Ağustos Pazar günü çeyrek final mücadelesine çıkacak.

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