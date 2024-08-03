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Merkür Retro Başladı! Peki 30 Ağustosa Kadar Sürecek Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?

Merkür Retro Başladı! Peki 30 Ağustosa Kadar Sürecek Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?

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astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 23:02

Yılın üçüncü retrosu başlıyor! Ağustos ayının ilk pazar gününe denk gelen 4 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 07.56'da Merkür geri hareletine başlıyor. Ayın 30'una kadar sürecek retroda neler olacak neler... Gerilimi, iletişim sorunlarını ve zorlu günleri beraberinde getirecek retroda burçları neler bekliyor? Başak burcundaki Merkür retroda asla yapılmaması gerekenler neler? 

İşte, Merkür'ün kendi evindeki güçlü retro etkisi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Merkür 4 derece Başak burcundayken geri hareketine başlıyor! Ağustos ayının 4. günü başlayan retro 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda devam edecek. 15 Ağustos'ta ise Aslan burcuna geçecek!

Merkür 4 derece Başak burcundayken geri hareketine başlıyor! Ağustos ayının 4. günü başlayan retro 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda devam edecek. 15 Ağustos'ta ise Aslan burcuna geçecek!

Üstelik olmazı olduran, yolunda giden işi rayından çıkaran, anlaşmaları bozan, aşkları zora sokan retro: Bu kez Merkür'ün kendi evinde gerçekleşecek!

Üstelik olmazı olduran, yolunda giden işi rayından çıkaran, anlaşmaları bozan, aşkları zora sokan retro: Bu kez Merkür'ün kendi evinde gerçekleşecek!

Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür, tüm dünyada ses getirecek. Gizlilik, güvenlik, teknoloji, dönülmesi zorlu hatalar ve ani kararlar sonucunda zorlu süreçler söz konusu olacak. 

Detaycı Başak burcunun etkisiyle hayatınızın unuttuğunuz konularında, geçmiş ve gelecekle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde Zodyakın on iki burcu için de düşünerek hareket etme, kontrol ve detaycılık her zamankinden önemli olacak. Görünmeyendeki tehlike hayatımızı etkileyecek. Aman dikkat, bu ay ani kararlar ve riskli adımlar atmak yok!

Retroda Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Retroda Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür retro boyunca iş yerinde iletişim kazalarına dikkat etmelisin. Özellikle e-posta üzerinden ya da online süreçler dahilinde yürüttüğün projeler varsa, iletişimsizlik önemli detayların gözden kaçmasına ve başarısızlıklara neden olabilir. Sabırlı olursanız, zafer kutlayacaksınız! 

Peki, Koç Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Ani kararlarla iş değişikliklerinden uzak durulmalısınız

  • Finansal ortaklıklar kurulmamalısınız

Koç Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Aşkı aramalı!

Retroda Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Retroda Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür retro boyunca eski ilişkiler kafanı karıştırabilir. Eski ile yeni arasında gelgitler yaşayabilir, duygularına hakim olamayabilirsin. Yaratıcı yeteneklerin körelebilir. Sabırlı olursanız, gerçek aşkı bulabilirsiniz! 

Peki, Boğa Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Riskli yatırımlar için büyük ölçekli mali kararlar almamalısınız

  • Aşk hayatınızda ani kararlar almaktan kaçınmalısınız

Boğa Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Huzura odaklanmalı!

Retroda Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Retroda Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür retro boyunca aile içi tartışmalara dikkat etmeli. Miras, mal paylaşımı ve ortak malların kullanımı konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yerleşim ve barınma konusunda sorunlardan söz etmek de mümkün olabilir. Ani bir taşınma kararı almak zorunda kalabilirsiniz. Sabırlı olursanız, mülk sahibi olabilirsiniz. 

Peki, İkizler Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • İletişimde açık ve net olmalısınız

  • Kontrolü kaybetmemelisiniz

İkizler Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Kendine öncelik vermeli!
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Retroda Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Retroda Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür retro boyunca yurt dışı planlarınızı iptal etseniz iyi edersiniz. Eğitim ve başarıya odaklanarak duygularınızdan uzaklaşabilirsiniz. Yakın çevrenizden uzak kalabilir, biraz kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Sabırlı olursanız, kendi rotanızı çizebilirsiniz! 

Peki, Yengeç Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Uzun vadeli planlar yapmaktan kaçınmalısınız

  • Hedeflerinizi herkesle paylaşmamalısınız

Yengeç Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Kendine ve gücüne güvenmeli!

Retroda Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Retroda Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür retro boyunca finansal konularada emin adımlarla ilerlemelisiniz. Bu dönemde alacaklar, nafaka ve miraslar gündeminizde yer alabilir. Paranızı gereksiz harcamak yerine birikim fırsatları elde edebilirsiniz. Sabırlı olursanız, paranın kontrolünü elinize alabilirsiniz. 

Peki, Aslan Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Teknolojiye güvenmemeli, önemli bilgileri yedeklemelisiniz

  • Kendinize aşırı güvenerek hareket etmemelisiniz

Aslan Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Yeteneklerinden şüphe etmemeli!

Retroda Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Retroda Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür retro boyunca kendinizi ifade etmek konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Ekip çalışmaları yerine bireysel başarılara ve hedeflere yönlenebilirsiniz. Sabırlı olursanız, detayların ardındaki gerçekleri keşfederek güçlenebilirsiniz! 

Peki, Başak Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Sağlığınızı ikinci plana atmamalısınız

  • Detaylara tıkıp kalmamalısınız, arada bir büyük resme de bakın

Başak Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Sezgilerine güvenmeli!

Retroda Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Retroda Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür retro boyunca iç dünyanda dalgalanmalar ve birtakım ruhsal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Aman dikkat gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir, dedikodunuz yapılabilir. Sabırlı olursanız, tüm gerçekler ortaya dökülürken gülen tarafta olursunuz. 

Peki, Terazi Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Sosyal hayattan kopmamalı, ıssızlaşmamalısınız

  • Herkese güvenmemeli, düşmanlarınızı fark etmelisiniz

Terazi Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Güzelliğinin/ yakışıklılığının farkında olmalı!

Retroda Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Retroda Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür retro boyunca geçmişin izlerini silmeye odaklanabilirsiniz. Bazı bağları koparıp sosyal çevrenizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çok sevseniz de gitmek zorunda olabilirsiniz. Başarıya odaklanmalısınız. Sabırlı olursanız, güç elde edebilirsiniz. 

Peki, Akrep Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Gizli planlar yapmamalısınız

  • Geçmişin izlerine takılmamalı, geleceğe de odaklanmalısınız

Akrep Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Kendi kıymetini bilmeli ve özgür olmalı!
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Retroda Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Retroda Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür retro boyunca eski işlerle boğuşabilirsiniz. Yarım kalan ne varsa tamamlamalı, yolunuza devam etmenin bir yolunu aramalısınız. İş planlarınızda ise aksaklıklar olabilir. Sabırlı olursanız, resmen hazine bulabilirsiniz! 

Peki, Yay Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Yarım kaldığını düşündüğünüz aşka dönmemelisiniz

  • Kolay kolay pes etmemelisiniz

Yay Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Cesur olmalı ve hayal kurmalı!

Retroda Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Retroda Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür retro boyunca hukuki süreçler ve yasal engeller karşınıza çıkabilir. Hırslarınızın peşinden giderek başarıyı arzuladığınız bir dönem başlıyor. Karşınıza çıkan tüm engelleri yıkmak konusunda ısrarcı olabilirsiniz. Sabırlı olursanız, işinize uluslararası boyut kazandırabilirsiniz. 

Peki, Oğlak Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Resmiyetten ve güvenlikten ödün vermemelisiniz

  • Profesyonel hayatınızı ikinci plana atmamalısınız

Oğlak Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Öz güvenli ve hırslı olmalı!

Retroda Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Retroda Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Merkür retro boyunca teknolojik aksaklıklar, dijital dünyanın sorunları ve hatalar karşınıza çıkabilir. İşinize engel olabilcek bu durumlar sizi zorlayabilir. Ödemeler gecikebilir! Sabırlı olursanız, ay sonuna kadar yeni yollar keşfederek zorlukları aşabilirsiniz. 

Peki, Kova Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • Dijital dünyaya kendinizi fazla kaptırmamalısınız

  • Kazanmak için büyük ölçekli riskler almamalısınız

Kova Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Maceracı ruhunun peşine düşmeli!

Retroda Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Retroda Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür retro boyunca duygularının peşinden koşabilirsiniz. Romantizmi arayabilir, profesyonel hayatında da hislerinle hareket edebilirsiniz. Sabırlı olursanız, ruhsal dengeyi sağlayabilirsiniz. Özel hayatınız ile profesyonel yaşantınız arasında uyum sağlayabilirsiniz. 

Peki, Balık Burçları Merkür Retroda Ne Yapmamalı?

  • İş hayatında köklü değişiklikler yapmamalısınız

  • Sağlığınızla ilgili aceleci kararlar vermemelisiniz

Balık Burçları Merkür Retroda Ne Yapmalı?

  • Sevildiğini bilmeli ve sevmeli!

Merkür Retroda Mutlu Olduğumuz Özel Anlar da Olacak Tabii 👇

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