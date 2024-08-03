Merkür Retro Başladı! Peki 30 Ağustosa Kadar Sürecek Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?

Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür, tüm dünyada ses getirecek. Gizlilik, güvenlik, teknoloji, dönülmesi zorlu hatalar ve ani kararlar sonucunda zorlu süreçler söz konusu olacak.

Detaycı Başak burcunun etkisiyle hayatınızın unuttuğunuz konularında, geçmiş ve gelecekle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde Zodyakın on iki burcu için de düşünerek hareket etme, kontrol ve detaycılık her zamankinden önemli olacak. Görünmeyendeki tehlike hayatımızı etkileyecek. Aman dikkat, bu ay ani kararlar ve riskli adımlar atmak yok!