Merkür Retro Başladı! Peki 30 Ağustosa Kadar Sürecek Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?
Merkür Retro Başladı! Peki 30 Ağustosa Kadar Sürecek Merkür Retro Burçları Nasıl Etkileyecek?
Yılın üçüncü retrosu başlıyor! Ağustos ayının ilk pazar gününe denk gelen 4 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 07.56'da Merkür geri hareletine başlıyor. Ayın 30'una kadar sürecek retroda neler olacak neler... Gerilimi, iletişim sorunlarını ve zorlu günleri beraberinde getirecek retroda burçları neler bekliyor? Başak burcundaki Merkür retroda asla yapılmaması gerekenler neler?
İşte, Merkür'ün kendi evindeki güçlü retro etkisi hakkında bilmeniz gerekenler...
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Merkür 4 derece Başak burcundayken geri hareketine başlıyor! Ağustos ayının 4. günü başlayan retro 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda devam edecek. 15 Ağustos'ta ise Aslan burcuna geçecek!
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Üstelik olmazı olduran, yolunda giden işi rayından çıkaran, anlaşmaları bozan, aşkları zora sokan retro: Bu kez Merkür'ün kendi evinde gerçekleşecek!
Retroda Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları
Retroda Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları
Retroda Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları
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Retroda Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları
Retroda Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
Retroda Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları
Retroda Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları
Retroda Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları
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Retroda Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları
Retroda Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları
Retroda Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
Retroda Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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