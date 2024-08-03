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Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 18:13

Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketine hazır olun! Kendi evinde yaşanan Merkür Retrosu, dikkat etmeniz gereken bir dönemin habercisi! Zodyakın on iki burcunu bekleyen, zorlu sürece hazır olun. 

Peki, 4 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 4 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bazı kafa karışıklıkları ve kaoslar yaşayabilirsin. Özellikle ani bir kararla yola çıkmak istersen rötarlar, seyahat dersinde akrilikler ya da vize sorunları yaşayabilirsin. Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi hayatında yer değişikliklerinin pek değeri olmadığını gösteriyor. Bu dönemde sıkacağın her yolculukta planlarını eksiksiz yapmaya özen göstersen iyi olur. Hatta seyahatlerinden yurt dışı rotasını çıkarmak da iyi bir alternatif olabilir, bizden söylemesi! 

Haftanın son gününde, retronun ilk gününde iş hayatınla ilgili olumlu gelişmeler de seni bekliyor. Pek çok şeyin yolunda gitmediği bu dönemde kariyerinde önemli başarılardan söz etmek mümkün. Retronun sürprizlerle dolu pazar gününde beklediğin haber gelebilir. Yeni bir iş heyecanı ve kariyer telaşı içerisine girebilirsin. 

Gelelim aşk hayatına! Bugün partnerinle aranda basit anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bunun nedeni ise iletişim kazaları olacaktır. Sorun yaşamak için kendine daha net ve açık bir şekilde ifade etmeye odaklansın iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında çalkantılara ve gelgitlere hazır ol. Merkür'ün Başak burcundaki gerilemesi ile birlikte eski aşklar gündeme gelebilir. Açıkçası bu dönemde hem kafan hem duyguların karışabilir... Tam da bu noktada ilişkilerini sorunsuz yönetebilmek için ani kararlar vermezsen iyi edersin. Duygularından emin olmadan, karşındakinin sevgisini sorgulamamalısın. Belki de bugünlerde biraz yalnız kalmalı ve kafanı dinlemelisin. 

Mutluluğu yakalamak isterken, bazı tatlı tesadüfler de yaşayabilirsin! Haftanın son gününde, aklını karıştıran o kişiyle beklenmedik bir şekilde bir araya gelebilirsin. Ne diyelim, 'Ask tesadüfleri sever' ama siz yine de retroda kontrolü elden bırakma. 

Gelelim iş hayatına! Özellikle kazançların ile ilgili kararlarda ve finansal konularda risk almaktan kaçınmalısın. Hızlı sonuçlar elde etmek isterken mevcut düzenini riske atabilirsin. Bunun yerine kariyer basamaklarını adım adım tırmanmayı, kazancını istikrarlı bir şekilde artırmayı hedeflemelisin. Zira bu dönem risk almak için pek de doğru değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yeni girişimler ve anlaşmalar için doğru bir gün değil. Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi ile birlikte alacağın kararlara dikkat etmen gerekiyor. Yeni ayın heyecanı, içinde değişim arzusunu uyandırsa da attığın her adamda dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Özellikle de retronun başlangıcı olan bugün, iş hayatında ilgili ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Maddi güvenliğini sağlamadan iş değişikliği yapmayı düşünmemelisin. Yeni iş tekliflerini değerlendirirken ise bu işin ne kadar uzun süreceğine odaklanmalısın. 

Tüm bunların yanında bilmeni isteriz ki retroda başlayan İşler pek de uzun vadeli olmayacaktır. Öte yandan bugün mucize bir aşktan söz etmek mümkün olabilir. Belki de kalbinin derinlerindeki yarım kalmış hikaye tamamlanmak üzeredir...

Duygularının seni ele geçirmesine izin verirsen, bu hikayenin devam edip etmediğini öğreneceksin. Aşkın heyecanı seni sararken, hayatın tadını çıkarsan iyi edersin. Pazar gününe eğlenerek başlamanı tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün elektronik cihazlar ve dijital dünya sabrını sınayabilir. Çünkü Merkür retronun başlaması ile birlikte birtakım sistemler bozulabilir. Haliyle bu durum iş hayatını olumsuz etkileyebilir. Özellikle de dijital mecralar üzerinden yürüttüğün kariyer süreçlerinde beklenmedik zorluklarla karşılaşmamak adına önlemler almalısın. Yeni düzenini inşa ederken dikkatli olmalı, tüm detayları ayrı ayrı ele alacak kadar hassas bir yol izlemelisin. 

Öte yandan bugün, Başak burcunda geri hareket eden Merkür'ün etkisiyle duyguların ikinci planda kalabilir. Romantik ilişkiler seni zorlayabilir, hatta yalnızlığı tercih edebilirsin. Haftanın son gününü kendinde baş başa kalarak ve dinlenerek geçirmek isteyebilirsin. Partnerinle arana soğukluk girebilir, zira partnerin duygularını kontrol altında tuttuğunda yeni halinden endişe duyabilir. Ona karşı biraz daha samimi ve açık olsan iyi edersin. 

Günün özellikle ikinci yarısında ise sağlığınla ilgili gelişmeler seni bekliyor. Önemli bir şifalanma süreci içerisine giriyorsun, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yarım kalanları tamamlamak isteyebilirsin. Özellikle de eğitim hayatına dair tamamlanmamış süreçler senin için her zamankinden daha önemli olabilir. Tam da bu noktada, Merkür retronun da etkisi altında; kişisel gelişim ve uzmanlık eğitimlerine önem vermelisin. Kendini geliştirmek, ilerlemek, öğrenmek ve yenilenmek sana düşündüğünden çok daha fazla güç verecektir. Artan öz güven ile hayatında ciddi değişikliklerin temelini atabilirsin. 

Başak burcunda geri hareket eden Merkür, iş hayatına yoğunlaşman gerektiğini işaret ediyor. Aldığın eğitimleri, kariyer fırsatlarına dönüştürmeye ne dersin? Yeteneklerini ve bilgini daha fazla kullanabileceğin bir iş alanında yer almalısın. Maddi ve manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak iş fırsatları için gözünü dört açsan iyi edersin. 

Gelelim aşk hayatına! Mevcut ilişkinde, herhangi bir sorun olmadan hayatına devam edebilirsin. Ancak çokça romantizm arayışı ve partnerine yüklediğin sorumluluklar ilişkinde sorunlara neden olabilir. Bu nedenle dengeden uzaklaşmamalı ve ilişkinin rutinlerini bozmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün evine ve yaşam alanına odaklanabilirsin. Hayatındaki değişiklik arayışı ve Merkür'ün zorlayıcı etkiyle başa çıkmanın en iyi yolu düşüncelerden uzaklaşmak olabilir. Tabii bu da ancak düşüncelerini başka bir noktada odaklamakla mümkün olabilir. Tam da bu noktada bir süredir ertelediğin, tamirat ve tadilat işlerine odaklanabilirsin. Belki de yaşam alanında daha köklü ve cesur bir değişiklik yapmayı da düşünebilirsin. Şehir değiştirmek ve hatta ülke değiştirmek bile gündeminde yer alabilir. Fakat bu kararı hızlı bir şekilde almamalı ve dikkatli olmalısın. 

Retroyu fırsat bilerek duygusal konulara da odaklanmaya ne dersin? Belki yeni bir aşkın zamanı gelmiştir... Özellikle de kalbini aşka kapatan Başak burçları için aşkın zamanı geldi. Hayatın heyecan katan, sevildiğini hissettiren ve seni önemseyen kişi bir şans ver deriz. Mesela bir pazar kahvaltısı, sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. 

Tüm bunların yanında, iş hayatında göz görgülü başarıları elde edeceğin bir gün seni bekliyor. Bugün attığın her adımda başarıya biraz daha yaklaşacaksın. Fakat çalışma düzeninde değişiklik yapmamalı, mevcut düzenini korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevil Terazi, bugün kelimenin tam anlamıyla puslu görüntülerin dağıldığı ve her şeyin bir anda netleştiği anlar yaşayacaksın. Merkür retro, gönül gözünü açacak! Sen de bu sayede büyük resmi netlikle göreceksin. En çok da sosyal çevrende arkandan çevrilen işlerin farkına varacak, aile içindeki anlaşmazlıkları çözecek ve özel hayatındaki gelgitleri sonlandırmanın yolunu bulacaksın. Böylece aşk hayatında mutluluğu yakalayacağına da eminiz. Kısacası bugün yapılacak çok iş var. 

İlk olarak sosyal çevrende yaşayacağın değişimden söz etmek istiyoruz. Çünkü dostunu da düşmanını da ayırt etmek üzeresin. Kimsenin hakkını yemesine izin vermeyeceğin bir güne başlıyorsun. Dostlarına yapacağın küçük sınavlar, ilişkilerini yeniden şekillendirmeni sağlayacak. Hatta belki de bir pazar buluşması, toksik ilişkilerden arınmanı sağlayacak. 

Gelelim aile arasındaki düzene. Partnerini ailenle tanıştırmaya ne dersin? Retro seni hızlı bir kararla ilişkinde bir sonraki aşama geçmeye davet ediyor. Bu dönemde sen de aile içindeki dengeyi ve kendi hayatının sınırlarını bu şekilde belirleyeceğini düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün uzun zamandır beklediğin haberi alabilirsin. Hayatını değiştireceğine inandığın süreç sonunda başlıyor. Bunun için uzun süre beklediğini ve çokça çaba sarf ettiğini tahmin ediyoruz. Zira son zamanlarda sık sık gündeminde olan kariyerinde değişim ve yeni bir iş kurma telaşı içerisine giriyorsun. Merkür retrosunda başlayan bu değişim rüzgarına kapılmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda, kendine olan güvenin artabilir ve hırslarını ortaya çıkabilir. Fakat güç sarhoşu olmamalısın! 

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki Başak burcunda konumlanan Merkür, her şeyi tek başına halledebileceğin inancını artırabilir. Bu da yolunda giden işlerinde hata yapmanı ya da rehavete kapılmanı sağlayabilir. Unutma, özellikle de yeni başladığın süreçlerde ve bilmediğin işlerde haddinden fazla çaba sarf ederek zaman kaybetmektense destek almak en iyisi olacaktır. Kısacası retroya rağmen şanslı olduğun bugünü doğru değerlendirmek istiyorsan, dikkatli olmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sağlığına dikkat etmelisin. Haftanın son gününe denk gelen güçlü gezegen hareketleri özellikle sinir sistemini etkileyebilir. Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi, şifa enerjisinin seni teyit geçmesine neden olabilir. Özellikle de ağırlık kaldırırken bel ve omurga sistemine dikkat et. Ya da ekstrem sporlarla heyecanlı doruklarda yaşadığın anlarda ufak tefek kazalardan kendini sakın. 

Belki de yılın üçüncü retro sürecini, rutin kontrollerini yaptırarak ve iyileşmeye odaklanarak geçirebilirsin. Bunun için biraz daha sakin sporlara, büyük heyecanlar yerine ufak tefek maceralara ve sağlıklı beslenme düzenine odaklanabilirsin. 

Tüm bunların yanında aşk da sana iyi gelecektir. Stresini artıran gökyüzü hareketlerinden daha az etkilenmeni sağlayacak romantik sürprizlere hazırlıklı ol. İlişkinde şımartılan taraf olmanın tadını çıkar. Eğer bekarsan, kalbini aşkı aç ve hayata karış. Çünkü aradığın gerçek aşkı bulmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün her şeyi hayatında olması gerektiğinden çok daha fazla önemseyebilir ve ciddiye alabilirsin. Haftanın tam da son gününde, henüz dinlenmeye bile fırsat bulamadan yeniden iş hayatına odaklanabilirsin. Zira, Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi daha fazlasını isteyen bir ruh haline bürünmene neden olabilir. Hırslarına kapılmanı, detaylara yoğunlaşmanı ve tüm enerjini harcımını sağlayan bu gökyüzü hareketine dikkat etmelisin. Çünkü özellikle de maddi konularda büyük resmi görmeni engelleyebilir. 

Bazen detaylar, önemli konuların geride kalmasını sağlayabilir. Daha doğrusu senin için esas önemli olanı görmeni engelleyebilir. Merkür'ün bu küçük oyununa kanma. Hata mümkünse bugün iş hayatı ve finansal süreçlerle ilgili ani kararlar alma. 

Gelelim aşk hayatına! Ailenle birlikte duygu dolu bir gün geçirebilirsin. Sevdiklerinden veya partnerinden güzel haberler alabilirsin. Tüm aileni heyecana boğan çifte mutluluklar yaşanabilir. Ailene iki bebek birden gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendine bir hedef belirlemelisin. Geleceğine dair bir karar almalı ve mümkünse bu doğrultuda ilk adımı bugün atmalısın. Zira, Merkür retronun başlaması ile birlikte hayatında köklü değişiklikler meydana gelebilir. Sen ise bu güçlü değişim ve dönüşüm sürecini istediğin şekilde yönetebilme fırsatını kaçırmamalısın. Hayattan beklentilerine uygun ve gerçekçi bir hedefle retronun kazanını sen olabilirsin. Bu dönemde kalbinden geçen ya da dilinden dökülen her şey gerçeğe dönüşebilir... 

Tam da bu noktada beklenmedik bir tesadüf aşka dönüşebilir. Mevcut ilişkiler evlilik yoluna girebilir. İş değişiklikleri ve kazancında artış da söz konusu olabilir. Maddi ve manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak Merkür resmen senden yana. 

Tabii bu dönem dikkat etmen gereken bir konu da var. Etrafındaki insanlar için dilediği şeyler de seni bulabilir. Bu yüzden dua ve dileklerine dikkat etsen iyi olur. En önemlisi ise kalbini karartmamak ve kötü dileklerde bulunmamak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sosyal hayatına her zamankinden çok daha fazla önem verebilirsin. Hatta bugün, yalnız kalma fikri sana kendini iyi hissettirmeyebilir. Sevdiklerinle bir arada zaman geçirmek, büyük aile sofralarında bir araya gelmek veya eğlenceli aktivitelerde dostlarınla olmak isteyebilirsin. Yalnız kaldığın anda zihnindeki sesler seni rahatsız edebilir ve karmaşık düşüncelere kapılmana neden olabilir. Eğer yalnız yaşıyorsan, gece bir arkadaşında kalmayı bile tercih edebilirsin. 

Tüm bunların sebebi ise Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi! Yılın üçüncü retrosunda, kalabalık içinde olmak ise harika bir fikir. Çünkü tek başına iken alacağın kararlar ve kapılacağın düşünceler pişmanlıkları beraberinde getirebilir. Tam da bu noktada aşk hayatına dair ani kararlar almaman gerektiğini hatırlatmalıyız. Mümkünse bugün mevcut düzeni devam ettirerek pazar gününün tadını çıkarmaya odaklanmalısın. Ciddi konularla ilgili derin düşüncelerden kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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