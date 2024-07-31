Ağustos Ayında O Günlere Dikkat! Ağustos Ayında Burçların En Şanslı Günleri Belli Oldu!
Ağustos Ayında O Günlere Dikkat! Ağustos Ayında Burçların En Şanslı Günleri Belli Oldu!
Astrolojik anlamda zorlu, stresli ve çok hareketli bir aya başlıyoruz. Retrolarla dolu Ağustos ayında bir gününüz bir gününüze tutmayacak. Ay boyunca gerileyen Merkür'ün etkisi altında zor anlar yaşasak da yine birileri çok kazanacak, mutlu olacak. Peki, Ağustos ayının şanslı günlerinde burçları neler bekliyor? Burçların şanslı günleri hangileri?
Hadi, Ağustos ayının şanslı günlerini birlikte keşfedelim...
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Ağustos ayının henüz dördüncü günü başlayacak Merkür'ün geri hareketiyle zor bir dönem bizi bekliyor. Yılın üçüncü Merkür gerilemesinin evinde, yani Başak burcunda gerçekleşmesi ise gerilimi artırıyor. Tabii buna rağmen şanslı olanlar da olacak.
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Ağustos ayında bizi neler bekliyor birlikte göz atalım: İşte Ağustos ayının en önemli astrolojik olayları
Ağustos Ayının En Şanslı Burçları
Koç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Boğa Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
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İkizler Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Yengeç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Aslan Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Başak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Terazi Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
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Akrep Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Yay Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Oğlak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Kova Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
Balık Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri
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