Ağustos Ayında O Günlere Dikkat! Ağustos Ayında Burçların En Şanslı Günleri Belli Oldu!

Astrolojik anlamda zorlu, stresli ve çok hareketli bir aya başlıyoruz. Retrolarla dolu Ağustos ayında bir gününüz bir gününüze tutmayacak. Ay boyunca gerileyen Merkür'ün etkisi altında zor anlar yaşasak da yine birileri çok kazanacak, mutlu olacak. Peki, Ağustos ayının şanslı günlerinde burçları neler bekliyor? Burçların şanslı günleri hangileri?

Hadi, Ağustos ayının şanslı günlerini birlikte keşfedelim...