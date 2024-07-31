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Ağustos Ayında O Günlere Dikkat! Ağustos Ayında Burçların En Şanslı Günleri Belli Oldu!

Ağustos Ayında O Günlere Dikkat! Ağustos Ayında Burçların En Şanslı Günleri Belli Oldu!

burç astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 20:30

Astrolojik anlamda zorlu, stresli ve çok hareketli bir aya başlıyoruz. Retrolarla dolu Ağustos ayında bir gününüz bir gününüze tutmayacak. Ay boyunca gerileyen Merkür'ün etkisi altında zor anlar yaşasak da yine birileri çok kazanacak, mutlu olacak. Peki, Ağustos ayının şanslı günlerinde burçları neler bekliyor? Burçların şanslı günleri hangileri? 

Hadi, Ağustos ayının şanslı günlerini birlikte keşfedelim...

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Ağustos ayının henüz dördüncü günü başlayacak Merkür'ün geri hareketiyle zor bir dönem bizi bekliyor. Yılın üçüncü Merkür gerilemesinin evinde, yani Başak burcunda gerçekleşmesi ise gerilimi artırıyor. Tabii buna rağmen şanslı olanlar da olacak.

Ağustos ayının henüz dördüncü günü başlayacak Merkür'ün geri hareketiyle zor bir dönem bizi bekliyor. Yılın üçüncü Merkür gerilemesinin evinde, yani Başak burcunda gerçekleşmesi ise gerilimi artırıyor. Tabii buna rağmen şanslı olanlar da olacak.

Astrolojik anlamda gergin bir ay olsa da Ağustos ayının bazı günleri burçların hayatına olumlu etki bırakacak. Peki, Ağustos ayında bizi neler bekliyor? 

Gelin öğrenelim... 👇

Ağustos ayında bizi neler bekliyor birlikte göz atalım: İşte Ağustos ayının en önemli astrolojik olayları

Ağustos ayında bizi neler bekliyor birlikte göz atalım: İşte Ağustos ayının en önemli astrolojik olayları

  • 1 Ağustos: Mars Jüpiter Üçgeni 

  • 4 Ağustos: Başak burcunda Merkür gerilemesi 

  • 6 Ağustos: Venüs Jüpiter Üçgeni 

  • 9 Ağustos: Merkür Satürn Üçgeni

  • 11 Ağustos: Mars Plüton Üçgeni

  • 13 Ağustos: Venüs Mars Kavuşumu 

  • 16 Ağustos: Aslan burcunda Yeni Ay 

  • 16 Ağustos: Aslan burcunda Merkür gerilemesi 

  • 20 Ağustos: Güneş Neptün Karşıtlığı

  • 22 Ağustos: Merkür Mars Kavuşumu 

  • 24 Ağustos: Balık burcunda Dolunay

  • 25 Ağustos: Güneş Plüton Üçgeni

  • 27 Ağustos: Mars Neptün Karşıtlığı

  • 28 Ağustos: Merkür Uranüs Üçgeni

  • 31 Ağustos: Boğa burcunda Uranüs Retrosu

Yaşanan tüm bu astrolojik olaylar, bireysel ve toplumsal düzeyde farklı etkiler yaratarak Ağustos ayını astrolojik açıdan oldukça hareketli ve önemli kılıyor. Doğum haritanızı göre etkileri değişen gökyüzü olaylarının burçlar özelinde etkileri ise şöyle... 👇

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Ağustos Ayının En Şanslı Burçları

Ağustos Ayının En Şanslı Burçları

Boğa, İkizler, Aslan, Yay ve Kova ayın en şanslı burçları olacak. Elbette gezegenlerin hareketiyle meydana gelen astrolojik olaylar her burca, doğum haritasına göre farklı etki edecek. Mesela, Boğa burçları geçmiş hatalarını telafi ederken, Aslan burçları parayı bulacak. 

Bakalım, Ağustos ayında burçları neler bekliyor ve burçların şanslı günleri hangileri 👇

Koç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Koç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Koç burçları için Ağustos ayının 3, 10, 15, 18 ve 21. günü şanslı olacak. Sabrınız ve cesaretinizle ödüllendirileceksiniz. Özellikle iş hayatınızda adınızı zirveye yazdırabilirsiniz! 

  • Ağustos ayının kariyer konusunda en şanslı burcu Koçlar olacak!

Boğa Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Boğa Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Boğa burçları için Ağustos ayının 4, 9, 12, 26, 31. günü şanslı olacak. Geçmişi telafi etme şansı bulacaksınız. Retroda değişimi kabul etmeniz şart.

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İkizler Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

İkizler Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

İkizler burçları için Ağustos ayının 6, 7, 13, 17 ve 22. günü şanslı olacak. Yılın en dengesiz ve zorlu dönemlerinden biri olan Ağustos ayında iç huzur ve dengeye kavuşabilirsiniz.

Yengeç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Yengeç Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Yengeç burçları için Ağustos ayının 5, 11, 14, 24 ve 27. günü şanslı olacak. Kötü günler sona eriyor. Yengeç burçları, bu ayın sonunda mutluluğa kavuşacak.

Aslan Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Aslan Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Aslan burçları için Ağustos ayının 2, 15, 16, 28 ve 30. günü şanslı olacak. Bildiğinizi yapmaya hazırsınız. Retronun Aslan burcunda ilerleyişiyle hayatınız daha da stabil ve konforlu olacak. Cebiniz para dolacak. 

  • Ağustos ayının maddi anlamda en kârlı burcu Aslan olacak.

Başak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Başak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Başak burçları için Ağustos ayının 3, 9, 16, 25 ve 29. günü şanslı olacak. Başak burcundaki Merkür'ün geri hareketi sizi biraz yoracak. Zira, yönetici gezegeniniz olan Merkür, tüm gerçeklikle tanışmanıza ve dönüşmenize neden olacak.

Terazi Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Terazi Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Terazi burçları için Ağustos ayının 1, 8, 14, 19 ve 23. günü şanslı olacak. Umutlarınızı yeşerten gelişmeler ve tatlı telaşlar sizi bekliyor. Bekarsanız yeni bir aşkın hayalini kurmayın, deriz. Ancak geçmiş aşklara geri dönmek mümkün!

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Akrep Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Akrep Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Akrep burçları için Ağustos ayının 6, 10, 18, 21 ve 27. günü şanslı olacak. Güçlenmek, iyileşmek ve yeniden ayağa kalkmanız için bir şansınız var. Bu fırsatı iyi değerlendirin ve Ağustos ayının getirdiklerini dikkatle kucaklayın.

Yay Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Yay Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Yay burçları için Ağustos ayının 2, 9, 12, 17 ve 26. günü şanslı olacak. Biraz heyecan ve mutluluğa odaklanın. Ciddi konular, büyük sorumluluklar ve sorunlardan biraz uzaklaşın. 

  • Hayal kurun Ağustos ayında Yay burçları hayalperest, hayaller gerçek olabilir.

Oğlak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Oğlak Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Oğlak burçları için Ağustos ayının 5, 8, 22, 23 ve 30. günü şanslı olacak. Bu ayın kazananı siz olacaksınız. Bol bol başarılarınızdan söz edeceğiz. Ancak önemli kararlar için bugünleri bekleseniz iyi edersiniz.

Kova Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Kova Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Kova burçları için Ağustos ayının 1, 7, 13, 19 ve 29. günü şanslı olacak. Huzur arayışınız Ağustos'un kaosunda saklı olabilir. Estetik kaygılar ve değişim arzusu da su yüzüne çıkabilir.

Balık Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Balık Burçlarının Ağustos Ayındaki Şanslı Günleri

Balık burçları için Ağustos ayının 2, 4, 11, 24 ve 31. günü şanslı olacak. Sevgi sizi bulacak. Dinlendiğiniz bir ay olacak. Ancak stresten uzak durmaya odaklanın, yoksa kaosa kapılabilirsiniz.

İşte Ayın İlk Günü: Ağustos Ayında Neler Olacak?

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