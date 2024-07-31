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Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 18:01

Mantık ve zihinsel faaliyetlerin akılcı gezegeni Mars ile kalbinizin sesini dinmeniz konusunda motivasyonunuzu artıracak Jüpiter bir araya geliyor. Ayın ilk gününde akıl ile kalp çatışıyor... Tabii kazananlar mutlu, zengin veya güçlü oluyor. Acaba, siz hangisi olacaksınız?  

Her burç için yeni ayın heyecanı bir başka! Peki, 1 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 1 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbin ile aklın arasında kalabilirsin. Özellikle ciddi kararlar alırken, kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Mars'ın akılcı yaklaşımı, Jüpiter'in kalbinin sesini dinlemeni sağlayan enerjisi seni birtakım çıkmazlara sokabilir. Böyle anlarda ne yapmak istediğine karar verirken bilgi birikimin ve tecrübelerinden yararlanmalısın. Aksi takdirde bu iki zıt gezegenin güçlü etkisi seni yanıltabilir. 

En çok da profesyonel konularda dikkatle hareket etmelisin. Duygusal yaklaşımlar ya da aşırı net ve kendinden emin adımlar, seni beklenmedik çıkmazlara sokabilirler. 

Gelelim aşk hayatına! Romantik, tatlı sert ve biraz da kırılgan Koç burçları için bugün zor geçebilir. Ayın henüz başında partnerinden, romantik adımlar bekleyebilirsin. Fakat arzuladığın etkileşimi alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bize soracak olursan, kırılmamak için beklentilerini biraz azaltabilir ve isteklerini partnerinle doğrudan paylaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün her şeyin mükemmel olmasını isteyebilirsin. Kusursuzu hedefleyerek hayatını buna göre düzenleyebilirsin. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açının çekişmeli ilişkisi nedeniyle hırslarına odaklanabilirsin. İstediğin her şeyi elde etmek konusunda son derece kararlı hareket edebilirsin. Açıkçası, bu dönemde sınır tanımayarak pek çok şeyi aynı anda elde etmek isteyebilirsin. 

Özellikle de iş hayatında başarı tek hedefin olabilir. Ne istediğini bilerek hareket ettiğinde elde edeceklerine ise inanamayacaksın! Odağında başarı varken, kısa vadeli hedeflerin yanında uzun vadeli hedeflerini de gerçekleştirmeye yönelmelisin. 

İstediğini elde edene kadar durmaman konusunda seni destekleyen Jüpiter'in enerjisiyle finansal anlamda da önemli adımlar atabilirsin. Kazancını katlamak isterken hırslarına kapılmadan doğru kararları alman gerektiğini unutma. Büyük riskler almak yerine emin adımlarla ilerle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün oyunun kurallarını değiştirebilirsin! Mars ile Jüpiter arasındaki güçlü etkileşim sayesinde, elindeki gücün farkına varabilirsin. Yanlışları düzeltmek, düzeni kendi lehine çevirmek ya da hayatında ilerlemeyi sağlamak için harekete geçebilirsin. Doğru olanı yapmak konusundaki güçlü motivasyonun ile hayatına esneklik ve rahatlık getirebilirsin. Açık ve net bir şekilde görülüyor ki yeni ay ile birlikte kartlar yeniden dağıtılacak! 

Oyunun kurallarını yazan sen olunca başarı ve mutluluk da peş peşe gelecek. Yeni bir düzen inşa etmenin heyecanı ise sana güç verecek. Özellikle de iş hayatında, dengeleri lehine çevirdiğinde pozisyon değişiklikleri ya da terfilerden söz etmek mümkün olacak. 

Peki ya aşk hayatın?.. Elbette bu noktada her şey senin kontrolünde olmayacak. Partnerinin de arzusu bu yönde olursa ilişkinizin seyri değişecek. Zira profesyonel yaşamın tam akine, aşkta biraz geride durup kararsız taraf rolünü üstlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün umutların yeşerecek! 'Kaybettim' dediğin anda kazanmaya başlayacaksın. Karanlıklarını aydınlatan Mars ile Jüpiter açılanmasına hazır ol. Hayatına heyecan katacak bir enerjiyle yenileneceksin. Duygusal ve ruhsal anlamda güçlenecek, resmen ayağa kalkacaksın! Tabii bunun için yeni ayın enerjisi ve şifalı gücü de üzerinde olacak. 

Özellikle de iş hayatında yeni başlangıçlar seni bekliyor! Anlık bir karar ile bunaldığın iş hayatından ve mevcut düzeninden uzaklaşabilirsin. Fakat dinlenmeye bile vaktin olmadan hayal ettiğin iş karşına çıkacak. Böylece hem maddi hem de manevi anlamda aradığını bulacaksın. 

Gelelim aşk hayatına! Yeniden ayağa kalkarken kalbini de açmalısın. Bu sözümüz bekar Yengeç burçlarına, heyecan dolu bir aşk sizi bekliyor. Romantizmin doruklarına ulaşacağınız bir yaz aşkı bulabilirsiniz. Üstelik başlangıçta basit duygularla ya da düşüncelerle başladığınız ilişki bir anda ciddiye binebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ufkun genişleyecek hayatına yeni bakış açıları katacaksın. İdeallerin ve hedeflerinin peşinden koşarak hayatında yeni bir dönem başlatacaksın. Hayattan keyif almaya odaklandığın bu süreçte, en çok da isteklerine ve ruh haline önem vereceksin. Sahi, bugün ne yapmak istiyorsun? 

İşte tam da bu noktada arzularını destekleyen ve ideallerinin peşinden koşmanı sağlayan astrolojik etkiler altındasın. Mars ile Jüpiter'in kalp ile beyin arasında dengeyi sağlayan açısından güç bulacaksın. Bu sayede aklının istediğini kalbinle onaylayacak, hem akılcı hem de sezgisel hareket edeceksin. İş hayatında bulunmaz bir velinimet olan bu durum sayesinde en doğru kararları alacaksın. Başarılı olacak ve yeteneklerini görünür kılarak alkışı da hak edeceksin. 

Profesyonel yaşamın dışında romantik hedeflerine de ulaşmaya hazır ol. Sakin ve dingin bir hayat yerine heyecanlı bir aşkla dinamik bir ay seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kişisel deneyimlerinin hayatına rehberlik etmesine izin vermelisin. Bilgi birikimin ve tecrüben ile hareket etmeli, özellikle de profesyonel hayatında kendine güvenmelisin. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açılanma, mantığına güvenmen gerektiğini işaret ediyor. Akılcı çözümlerin, dikkatin ve detaycı kişiliğin ile tüm sorunların üstesinden gelebilirsin. Dahası yönetici rolünü üstlenebilir, rakiplerine fark atacak adımlarla dikkatleri üzerine çekebilirsin. 

İşte tam da bu noktada seni uyarmalıyız! Dikkatli ol, zira başarının çekemeyeni çok olur. Göz önünde olduğun ve başarılarınla alkışı topladığın bu dönemde herkese güvenme. İnançlarına yönel ve kötü enerjilerden korunmak için adım at. Ofisinde ya da evinde ada çayı yakmak iyi bir yöntem olabilir. 

Gelelim aşk hayatına! Romantizmi ve duygularını ihmal ettiğini hissediyoruz. Fakat bunu yapmamalısın... Aşkı, sevgiyi ve ilgiyi özlediğin bir dönemdesin. Duvarlarını yıkmanın, mesafeleri aşmanın ve hatta aşk ile arandaki duvarları yıkmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ahlaki konular, etik ve adalet senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Hakkın yerini bulması için elini taşın altına koyacaksın. Toplumsal konuları ilgilendiren olaylarda kilit rol üstlenebilirsin. Bir davada tanıklık edebilir, adli süreçleri desteklemek adına girişimlerde bulunabilirsin. İşte tam da bu noktada adli süreçlerde önceliğin çocuklar ve ahlaki düzen olacak! 

Mars ile Jüpiter arasındaki olumlu açının da desteği ile iş hayatında da düzeni sağlayan taraf olabilirsin. Üstelik destek olduğun tarafın kazanmasını sağlayacak kadar güçlü bir enerjiye sahip olacaksın. İş yerinde sendika süreçleri ya da çalışanların hakkını alması konusunda atacağın adımlar pek çok kişinin yüzünü güldürebilir. 

Tüm bu güzellikler arasında senin de yüzünü güldüren bulunacak. Sevdiklerinin desteği, olumlu etkisi ve motivasyonu ile kendini daha da güçlü hissedeceksin. En çok da partnerinin sevgisi ve ilgisiyle güçleneceksin. Aşkın tatlı dokunuşları ve sevginin sıcaklığıyla huzur bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ani kararlar alarak hayatının seyrini değiştirmek isteyebilirsin! Yeni bir yol çizmek, yeni bir hayat inşa etmek ve hayatında olmazları oldurmak için harika bir güne başlıyorsun. Tabii bunun için bir an önce harekete geçmeli, risk almalı ve gerçek tutkularının peşine düşmelisin. 

Özellikle de iş hayatına dair konularda bir adım daha önde olmalısın. Sabrının kalmadığı, beklemeye ise tahammülünün olmadığı bir dönemdesin. Tam da bu noktada bilmelisin ki Mars'ın Jüpiter ile oluşturduğu olumlu açı, başarılarını destekliyor. 

İstediğini almanın zamanı geldi. Bir an önce ne yapacağına karar vererek kariyerine yön verebilirsin. Hayatının bundan sonrasını benzersiz kılacak bir girişime imza atmak için alman gereken risklerde çekinmemelisin. Karşında kim olursa olsun dik bir duruş sergilersen, düzlüğe çıkacak ve hatta önemli bir yükseliş ivmesi yakalayacaksın. Bu sayede aşk hayatına da denge gelecek. Romantik ve mutlu anlar yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yeni başlangıçlar için harika bir gün. Radikal kararlar alarak hayatına aksiyon ve renk katabilirsin. Mars'ın Jüpiter ile yaptığı üçgen açıdan da beslenerek ideallerinin peşine düşebilirsin. Cesur ve korkusuz bir şekilde hayatının rutinini değiştirebilirsin. 

Değişime ise sağlığına etki edecek konularla başlamalısın. Belki spora başlar ya da beslenme alışkanlıklarını değiştirirsin. Böylece hafiflediğini hissedeceksin. Bir de üzerindeki baskıdan kurtulsan, stresin de azaldığı için kendini çok daha iyi hissedebilirsin. Tam da bu noktada iş hayatında değişim ihtiyacı duyabilir, kariyerinde fark yaratacak bir başlangıç yapabilirsin. Ne dersin yeni bir iş ve kariyer planı ile hayatını inşa etmenin zamanı gelmedi mi? 

Hayatındaki tüm detayları eş zamanlı olarak düşündüğün ve iyileştirdiğin ayın ilk üç gününde alman gereken önemli kararları tamamla. Retro başlamadan hayatının kontrolünü eline al. Bu arada duygularına ve aşka da zaman ayırmanı tavsiye etmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gelecekle ilgili planların değişiklik gösterebilir. Hayatında yeni bir pencere açmak ve ufkunu genişletmek isteyebilirsin. Standarttan çıkmak ve yenilikle buluşmak için harekete geçebilirsin. Mars ile Jüpiter'in değişimi destekleyen duygusal ve mantıksal yaklaşımı ile en doğru kararı vereceksin. İhtiyacın olan bir iş değişimi mi, yoksa kariyer planı mı anlayacak ve karar vereceksin. 

Mars'ın akılcı bakış açısıyla önce kendini garanti altına alıp sonra adım atmak isteyebilirsin. Tam da bu noktada kişisel gelişim eğitimleri ve uzmanlık alanını destekleyecek seminerlerle donanımını artırabilirsin. Kendini geliştirdikçe başarını artıracak ve iş hayatını istediğin düzene ulaştıracak yolu bulabilirsin. Yani kararını bugün vermelisin, fakat aksiyon alma süren ve yolculuğun uzun olacak! Bu yolda başarı da senin olacak. Ancak ayın henüz başında karar vererek ay sonuna kadar gerekli adımları atmış olman şart. 

Son olarak bugün özel hayatını biraz ihmal edebilirsin. Zira zihnin hayata dair değişim ve gelişimlerle dolu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün fiziksel anlamda efor sarf etmen gereken konulara odaklanabilirsin. Bedensel ve zihinsel anlamda güçleneceğin fiziksel uğraflar sayesinde kendine güvenin artabilir. Rekabetçi ruhunu ve heyecanlı yanlarını uyandır... İş başa düştü, hayatının kontrolünü eline almanın zamanı geldi. 

Mars'ın Jüpiter ile yaptığı güçlü etkileşim altında ticari anlaşmalar imzalayabilirsin. Öz güvenli hamleler yaparak ön plana çıkabilir, iş modelini geliştirerek sınırları aşabilirsin. Üretimi hızlandıracak ve markanı uluslararası boyuta taşıyacak adımları atabilecek önemli bir dönemdesin. Yeter ki ileriye ve yeniliğe odaklan. 

Aradığın macera ise aşk hayatında saklı. Romantik ve duygusal etkileşimlerle aşkın sana katacağı güzelliklere odaklan. Belki de bu aralar partnerinle birlikte küçük kaçamaklar ve aşk tatilleri de planlayabilirsin. İlişkinizin heyecana ve değişime ihtiyacı var. Senin de istediğin bu değil mi? Tutkularını ortaya çıkar ve aşkı sınır tanımadan yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sıra dışı fikirler ve özgün bakış açılarıyla fark yaratabilirsin. Farklı olanı, yeniyi ve özeli keşfedecek bir bakış açısına sahipsin. Sınırları aşmak, rutinden çıkmak ve hayatı heyecanla yaşamak senin için her zamankinden daha motive edici olabilir. Özellikle de Mars ile Jüpiter'in üçgen açılanması sırasında, girişimlerinle herkesi şaşırtabilirsin. 

İş değişimi, sektör değişimi, yapay zeka ya da teknolojik gelişmeleri kullanarak kariyerinde değişimi hedefleyerek yeniliğin peşine düşebilirsin. Haliyle sınır tanımayarak özgür bir zihinle hareket edeceksin. İstediğini elde etmek konusunda zorlanmayacağın da aşikar. Yeni yeni ayın ilk günün verimli bir şekilde değerlendirmeli ve hayatının seyrini değiştirmelisin. 

Cesur ve sıra dışı hallerin yakın çevrende de fark edilmeni sağlayacaktır. Sosyal çevrende gözlerin sana çevrilmesiyle aşkı bulabilirsin. Romantik başlangıçlar ve aşk hayatına heyecan katılacak buluşmalar için hazır olsan iyi edersin. Bugün pek çok heyecanı bir arada yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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