Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Retrolarla dolu Ağustos ayında, burçları neler bekliyor? Zodyakın on iki burcunu bekleyen olaylar dizisi ve her burca özel kehanetleri sizin için bir araya getirdik. Bakalım, Ağustos ayında hangi astrolojik olaylar meydana gelecek, hangi burçlar neler kazanacak, neler kaybedecek...

Merkür'ün geri hareketiyle başlayan Ağustos'un şanslı gününü de açıklıyoruz!

İşte, detaylar...