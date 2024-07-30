Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Retrolarla dolu Ağustos ayında, burçları neler bekliyor? Zodyakın on iki burcunu bekleyen olaylar dizisi ve her burca özel kehanetleri sizin için bir araya getirdik. Bakalım, Ağustos ayında hangi astrolojik olaylar meydana gelecek, hangi burçlar neler kazanacak, neler kaybedecek...
Merkür'ün geri hareketiyle başlayan Ağustos'un şanslı gününü de açıklıyoruz!
İşte, detaylar...
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Ağustos 2024'ün astroloji takvimine göz attığımızda, yılın 3. Merkür gerilemesi ile karşılaşıyoruz! Sinirlerinize hakim olun, çünkü Merkür bu kez de yönetici gezegeni olduğu Başak burcunda geriliyor.
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Başak burcunda meydana gelen Merkür gerilemesi, 16 Ağustos'tan itibaren Aslan burcuna geçiyor. Bitti sandıysanız, yanıldınız.
Ağustos ayının en zor günü: 20 Ağustos gezegenlerin kare açılanması ve Balık burcunda doğan dolunay ile işler iyice karışıyor!
Ağustos ayının en güzel günü: 3 Ağustos!
İşte Karşınızda, Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
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Koç: "Kapıyı Vurup Çıkma"
Boğa: "Dönüşüm Rüzgarları Esiyor"
İkizler: "Bilginin İzinden Yürü"
Yengeç: "Geçmişe Veda"
Aslan: "Kendi Işığında Yürü"
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Başak: "Gerçekler Ayrıntılarda Saklı"
Terazi: "Zarafet ve Denge"
Akrep: "Güçlenerek Ayağa Kalk"
Yay: "Maceraya Kapılacak Cesaretiniz Var"
Oğlak: "Kariyerde Zirve"
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Kova: "Yenilen ve Tazelen"
Balık: "Ruhsal Uyanış ve Farkındalık"
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