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Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 21:45

Retrolarla dolu Ağustos ayında, burçları neler bekliyor? Zodyakın on iki burcunu bekleyen olaylar dizisi ve her burca özel kehanetleri sizin için bir araya getirdik. Bakalım, Ağustos ayında hangi astrolojik olaylar meydana gelecek, hangi burçlar neler kazanacak, neler kaybedecek... 

Merkür'ün geri hareketiyle başlayan Ağustos'un şanslı gününü de açıklıyoruz! 

İşte, detaylar...

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Ağustos 2024'ün astroloji takvimine göz attığımızda, yılın 3. Merkür gerilemesi ile karşılaşıyoruz! Sinirlerinize hakim olun, çünkü Merkür bu kez de yönetici gezegeni olduğu Başak burcunda geriliyor.

Ağustos 2024'ün astroloji takvimine göz attığımızda, yılın 3. Merkür gerilemesi ile karşılaşıyoruz! Sinirlerinize hakim olun, çünkü Merkür bu kez de yönetici gezegeni olduğu Başak burcunda geriliyor.

4 Ağustos'ta yılın üçüncü Merkür gerilemesi başlıyor. Merkür'ün kendi evindeki hareketi 12 burcu da özellikle iletişim konularında uyarıyor.

Başak burcunda meydana gelen Merkür gerilemesi, 16 Ağustos'tan itibaren Aslan burcuna geçiyor. Bitti sandıysanız, yanıldınız.

Başak burcunda meydana gelen Merkür gerilemesi, 16 Ağustos'tan itibaren Aslan burcuna geçiyor. Bitti sandıysanız, yanıldınız.

Ağustos ayı zor geçecek! Stresli dönemlerin habercisi Merkür, 30 Ağustos tarihine kadar gerilemeye devam ediyor. Tabii 16 Ağustos tarihinden itibaren Aslan burcundaki konumuyla biraz rahat nefes almamızı sağlıyor...

Ağustos ayının en zor günü: 20 Ağustos gezegenlerin kare açılanması ve Balık burcunda doğan dolunay ile işler iyice karışıyor!

Ağustos ayının en zor günü: 20 Ağustos gezegenlerin kare açılanması ve Balık burcunda doğan dolunay ile işler iyice karışıyor!

20 Ağustos tarihine kadar ne yaparsanız yapın, ama ani kararlar vermeyin! Özellikle Başak, Kova Aslan burçları için zorlu geçecek ayın ancak 20'sinden sonra şansınızı dönebilir.

Ağustos ayının en güzel günü: 3 Ağustos!

Ağustos ayının en güzel günü: 3 Ağustos!

1 Ağustos tarihinde başlayacak olan Mars, Jüpiter Trinesinin etkileri en yoğun olarak bugün ortaya çıkacak. Sosyolojik ve psikolojik anlamda, güçlendiğiniz ve enerji dolu olduğunuz bir gün olacak. Önemli kararları almak için son gününüz, saatler 00.00'ı vurduktan sonra retronun etkisine hazır olun. Haliyle Ağustos ayında, aşkı ve mutluluğu arıyorsanız romantizm için son tarih 3 Ağustos.

Zira ayın geri kalanında kimseye aşk yok!

İşte Karşınızda, Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

İşte Karşınızda, Ağustos Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 1 Ağustos Mars Jüpiter Trine: Eğlence dolu anlar, maceraperest düşünceler ve heyecan hayatınıza hakim oluyor. 

  • 4 Ağustos Başak burcunda Merkür Gerilemesi: Aman dikkat, iletişim, seyahat ve teknoloji konularında aksaklıklar meydana gelebilir.

  • 16 Ağustos Aslan burcunda Yeni Ay: Yeni başlangıçların habercisi ayın enerjik evresinde, Merkür de Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. 

  • 20 Ağustos Güneş ile Neptün Karşıtlığı: Gerçeklik ile hayal dünyası arasında dengesizliklerden söz edebiliriz. Bu dönemde gezegenlerin kare açılması ile oldu dediğin olmaza dönebilir! 

  • 24 Ağustos Balık burcunda Dolunay: Ruhunuzun derinlerini keşfetmenin tam zamanı! 

  • 27 Ağustos Mars ile Neptün Karşıtlığı: Ayın yorgunluğu bitmeye başlıyor...

  • 31 Ağustos Boğa burcunda Uranüs Retrosu: Şifa enerjisi sizi sarıyor. Yenilenme ve huzur Zodyakın 12 borcunu etkisi altına alıyor.

Her burcu ayrı ayrı etkileyen tüm bu astrolojik olaylar ve burçların geleceğini de söylüyor! Peki, Ağustos ayında burçları neler bekliyor?

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Koç: "Kapıyı Vurup Çıkma"

Koç: "Kapıyı Vurup Çıkma"

Sabır ve sükunet içerisinde kalabilirsen, Ağustos ayında ödüllendirilecek burçlar arasında yer alıyorsun. Cesaretin bedelini ödedin, şimdi sırada zaferini kutlamak var. 

Ağustos ayı özellikle iş hayatına dair yaşadığın bıkkınlıkların son bulmasını sağlayacak. Fakat bu dönemde ani iş değişiklikleri ve istifalardan kaçınmalısın. Biraz daha sabır.

Boğa: "Dönüşüm Rüzgarları Esiyor"

Boğa: "Dönüşüm Rüzgarları Esiyor"

Ağustos ayında geçmiş hatalarınız ve pişmanlıklarınızla yüzleşeceksiniz. Retro başladığında, resmen başınız önünüze eğmeli ve hayattan ne beklediğinize karar vermelisiniz. 

Ani bir kararla değil, uzun uzun düşünerek sonuca varmalı ve değişimi kabul etmelisiniz.

İkizler: "Bilginin İzinden Yürü"

İkizler: "Bilginin İzinden Yürü"

Ağustos ayı, pek çoğumuzun aksine İkizler burçları için dengenin ayı olacak. Yeni bilgiler ve geçmiş tecrübelerle inşa edilen başarılar gündemde yerini alacak. 

Profesyonel yaşamınızda ilerleme için kendinize ve yeteneklerinize güvenin.

Yengeç: "Geçmişe Veda"

Yengeç: "Geçmişe Veda"

Geçmiş yaraları geride bırakmanın zamanı geldi... Ruhunuzun derinlerinde kırık dökük ne varsa veda edin. Ağustos ayında süregelen retronun, tüm gücüyle acıları silmesine izin verin. 

Yas tutun ki iyileşmeye başlayın.

Aslan: "Kendi Işığında Yürü"

Aslan: "Kendi Işığında Yürü"

Ağustos ayı aşk getirmese de para getirecek! Kârlı alışverişler, mantıklı ortaklıklar ve finansal kararlar için stratejik hamlenizi yapın. 

Gelecek için çok düşünün, doğru kararı verin. Her zamanki gibi kendi ışığınıza ve bilginize güvenin.

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Başak: "Gerçekler Ayrıntılarda Saklı"

Başak: "Gerçekler Ayrıntılarda Saklı"

Ağustos ayı retronun stresli yüzüyle biraz gergin başlasa da ikinci yarısında şifası ile gelecek. Belki kalbiniz kırılacak ama vücudunuz iyileşecek. 

Kayıpların arkasındaki kazancı, vedaların ardındaki merhabayı, en önemlisi ayrıntılardaki gerçeği göreceksiniz.

Terazi: "Zarafet ve Denge"

Terazi: "Zarafet ve Denge"

Her zaman aradığınız denge Ağustos ayında saklı! Ummadığınız anda, daha doğrusu umutlarınız bittiği anda yeni ay doğacak. 

Özel hayatınız ile profesyonel yaşamınız dengeye ulaşacak. Omuzunuzdaki yükleri atmanın zamanı geldi.

Akrep: "Güçlenerek Ayağa Kalk"

Akrep: "Güçlenerek Ayağa Kalk"

Ağustos ayı bazı stresleri değişim için değerlendirmenizi sağlayacak. Zira eski alışkanlıklarınıza veda etmeniz için daha iyi bir zaman olamazdı. Kendinize yaptığınız yanlışları gördüğünüzde, hayatınıza resmen çeki düzen vereceksiniz. 

Şimdi eskisinden çok daha güçlüsünüz!

Yay: "Maceraya Kapılacak Cesaretiniz Var"

Yay: "Maceraya Kapılacak Cesaretiniz Var"

Her zaman heyecanı arayan Yay burçları için 20 Ağustos'tan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Hayallere kapılmanızı sağlayacak bu enerji, önünüzü açacak. 

Düşlediğiniz geleceği, gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Hobilerinizi işe, vaktinizi nakte çevirebilirsiniz.

Oğlak: "Kariyerde Zirve"

Oğlak: "Kariyerde Zirve"

Azmi, disiplini ve hırsıyla tanıdığımız Oğlak burçları Ağustos ayının kazananı olacak. Başarıyı adım adım inşa etmenizin haklı gururuyla kariyerinizin zirvesine ulaşacaksınız. 

Belki kısa bir tatile, zafer turuna ya da iş seyahatine de çıkabilirsiniz.

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Kova: "Yenilen ve Tazelen"

Kova: "Yenilen ve Tazelen"

Ağustos ayı Kova burçlarına, yepyeni bir sosyal hayat vaat ediyor. Duygularınızı daha iyi anlayacağınız, huzura varacağınız bir döneme başlıyorsunuz. Biraz başınızı dinlemek, sakinleşmek ve iç sesinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. 

Kişisel farkındalıklarla baştan ayağa değişeceksiniz. Belki de görünüşü bile değiştirmek isteyeceksiniz.

Balık: "Ruhsal Uyanış ve Farkındalık"

Balık: "Ruhsal Uyanış ve Farkındalık"

Sapla samanı ayırmanın zamanı geldi! Gerçeklerin su yüzüne çıkmasını bekleyin. Ağustos ayında karanlık sırlar bir bir açığa çıkarken her ihanetin bedeli de ödenecek. Yaşadığınız farkındalığın yanında adaleti sağlayan da siz olacaksınız. 

Bu uyanışın sonunda huzur ve sevgi var.

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