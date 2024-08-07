Taylor Swift'in Avusturya'daki Üç konseri "Terör Tehdidi" Nedeniyle İptal Edildi!
Taylor Swift'in Avusturya'daki Üç konseri "Terör Tehdidi" Nedeniyle İptal Edildi!
Kaynak: https://abcnews.go.com/International/...
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Avrupa turnesi kapsamında çıkacağı Avusturya’daki 3 konseri iptal edildi. Avusturya polisi, geçtiğimiz hafta içi terör eylemi paylanladığı iddiasıyla 2 IŞİD üyesini gözaltına almıştı.
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Dünya çapındaki turnesi 'The Eras Tour' kapsamında hayranlarıyla buluşan, servetine servet katan ve biletleri yok satan Taylor Swift'le ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı!
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Swift'in Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Viyana'da Ernst Happel Stadyumu'nda yapılması planlanan üç konseri birden "terör tehdidi" sebebiyle iptal edildi.
Çarşamba günü iki kişi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da saldırılar düzenleyeceği şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Avusturya basınında çıkan haberlere göre, gözaltına alınan kişilerin İŞİD bağlantısı olduğu iddia edildi.
Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda planlanan bir terör saldırısı olasılığını doğruladığı, herkesin güvenliği için üç konseri de iptal etmekten başka çarenin olmadığı belirtildi.
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