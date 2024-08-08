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Instagram'sızlıktan Yakınan Demet Akalın Erişim Engeline Dayanamayınca Cumhurbaşkanına Seslendi

Instagram'sızlıktan Yakınan Demet Akalın Erişim Engeline Dayanamayınca Cumhurbaşkanına Seslendi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.08.2024 - 14:12

Günlerdir kapalı halde bulunan Instagram'a getirilen erişim engelinin hala kaldırılmadığını gören Demet Akalın, çok özlediği platformun açılması için çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu!

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2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından ansızın Instagram'a getirilem erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırdı adeta. Başta ünlüler, fikir, düşünce ve tepkilerini oradan paylaşanlar ve ünlüler olmak üzere herkes bu duruma büyük tepkiler gösterdi.

2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından ansızın Instagram'a getirilem erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırdı adeta. Başta ünlüler, fikir, düşünce ve tepkilerini oradan paylaşanlar ve ünlüler olmak üzere herkes bu duruma büyük tepkiler gösterdi.

Her an açılacağı yönünde iddialar atılan platform hakkında görüşmelerin yapıldığı ve saatler süren kabine toplantısından da kullanıcıların beklediği "Instagram açılsın" kararı çıkmayınca ortalık iyice karıştı.

Her an açılacağı yönünde iddialar atılan platform hakkında görüşmelerin yapıldığı ve saatler süren kabine toplantısından da kullanıcıların beklediği "Instagram açılsın" kararı çıkmayınca ortalık iyice karıştı.

Instagram'ın kapatılmasından beri tepkilerini gizleyemeden hatta ateş püsküren isimelerden bir tanesi de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın olmuştu.

Instagram'ın kapatılmasından beri tepkilerini gizleyemeden hatta ateş püsküren isimelerden bir tanesi de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın olmuştu.

Instagram kapanınca X'teki aktifliğini arttıran ünlü şarkıcının ilk tepkisini de içeriğimizde vermiştik:

Hatta erişim engeli devam ettiği sıralarda Demo'nun, Meta'nın BTK’nın kapatma kararı aldığı gün LinkedIn üzerinden "Türkçe Bilen Yönetici" ilanını görünce göreve koşması da dillerden düşmemişti.

Hatta erişim engeli devam ettiği sıralarda Demo'nun, Meta'nın BTK’nın kapatma kararı aldığı gün LinkedIn üzerinden "Türkçe Bilen Yönetici" ilanını görünce göreve koşması da dillerden düşmemişti.

Elbette bununla da kalmadı! Ünlü popçu Filenin Sultanları'nın aldığı galibiyetin sevincinin eksik yaşandığını düşünüp bakana seslenmişti:

Bakana seslenmesi de fayda etmeyen Demet Akalın, çok sevdiği ve günlerdir hasret kaldığı Instagram'ın açılması için son çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu!

Bakana seslenmesi de fayda etmeyen Demet Akalın, çok sevdiği ve günlerdir hasret kaldığı Instagram'ın açılması için son çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu!
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"Reis 74 yaşındaki annem bile sitem ediyor!! Açın artık hakikaten can sıktı ya" ifadeleriyle sitem eden Demo paylaşımına bir de "Instagram Açılsın" etiketi ekledi.

"Reis 74 yaşındaki annem bile sitem ediyor!! Açın artık hakikaten can sıktı ya" ifadeleriyle sitem eden Demo paylaşımına bir de "Instagram Açılsın" etiketi ekledi.
twitter.com

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gençliğinde lakabı motor olan birinin devir değişince dincilere yanlaması, gençliğinde takılan lakabın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor

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