Instagram'sızlıktan Yakınan Demet Akalın Erişim Engeline Dayanamayınca Cumhurbaşkanına Seslendi
Instagram'sızlıktan Yakınan Demet Akalın Erişim Engeline Dayanamayınca Cumhurbaşkanına Seslendi
Günlerdir kapalı halde bulunan Instagram'a getirilen erişim engelinin hala kaldırılmadığını gören Demet Akalın, çok özlediği platformun açılması için çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu!
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2 Ağustos Cuma günü BTK tarafından ansızın Instagram'a getirilem erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırdı adeta. Başta ünlüler, fikir, düşünce ve tepkilerini oradan paylaşanlar ve ünlüler olmak üzere herkes bu duruma büyük tepkiler gösterdi.
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Her an açılacağı yönünde iddialar atılan platform hakkında görüşmelerin yapıldığı ve saatler süren kabine toplantısından da kullanıcıların beklediği "Instagram açılsın" kararı çıkmayınca ortalık iyice karıştı.
Instagram'ın kapatılmasından beri tepkilerini gizleyemeden hatta ateş püsküren isimelerden bir tanesi de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın olmuştu.
Hatta erişim engeli devam ettiği sıralarda Demo'nun, Meta'nın BTK’nın kapatma kararı aldığı gün LinkedIn üzerinden "Türkçe Bilen Yönetici" ilanını görünce göreve koşması da dillerden düşmemişti.
Bakana seslenmesi de fayda etmeyen Demet Akalın, çok sevdiği ve günlerdir hasret kaldığı Instagram'ın açılması için son çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu!
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"Reis 74 yaşındaki annem bile sitem ediyor!! Açın artık hakikaten can sıktı ya" ifadeleriyle sitem eden Demo paylaşımına bir de "Instagram Açılsın" etiketi ekledi.
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Yalaka
gençliğinde lakabı motor olan birinin devir değişince dincilere yanlaması, gençliğinde takılan lakabın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor
Reis: tm dmt hmn açıorm