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Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç, Instagram Eleştirisi Alan Gülsim Ali ve Mert Turak'a Fena Laf Çaktı!

Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç, Instagram Eleştirisi Alan Gülsim Ali ve Mert Turak'a Fena Laf Çaktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.08.2024 - 18:16

Gibi dizisinin 'İlkkan'ı oyuncu Kıvanç Kılınç bu sefer de erişim engeli Instagram'ın kapatılması hakkındaki açıklamalarıyla eleştiri toplayan meslektaşları Gülsim Ali ve Mert Turak'a hiç acımadı!

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En popüler sosyal medya platformalarından Instagram'ın 2 Ağustos'da ansızın ülkemizde erişime engellenmesi büyük bir kaosa yol açtı.

En popüler sosyal medya platformalarından Instagram'ın 2 Ağustos'da ansızın ülkemizde erişime engellenmesi büyük bir kaosa yol açtı.

Milyonlarca kullanıcı gibi birçok ünlü de verilen bu karara sessiz kalmadı. Kimileri VPN kullanıp ya da DNS ayarları değiştirerek girdikleri Instagram'dan kimileri başta X olmak üzere pek çok farklı platformdan verilen karara tepki gösterdi.

Milyonlarca kullanıcı gibi birçok ünlü de verilen bu karara sessiz kalmadı. Kimileri VPN kullanıp ya da DNS ayarları değiştirerek girdikleri Instagram'dan kimileri başta X olmak üzere pek çok farklı platformdan verilen karara tepki gösterdi.

Ancak verilen kararın iyi bir şey olduğunu düşünenlerde vardı. Kızıl Goncalar dizisinde Naim Tezel karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak oldu.

Ancak verilen kararın iyi bir şey olduğunu düşünenlerde vardı. Kızıl Goncalar dizisinde Naim Tezel karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak oldu.

Olay karar karşısında keyfinin yerinde olduğunu belirten Turak "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi. Tabii ekmeği ordan olan bir sürü insan var influencer olan arkadaşlarımız, ama ben biraz fazla düşmüşüm onu anladım..." ifadeleriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Olay karar karşısında keyfinin yerinde olduğunu belirten Turak "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi. Tabii ekmeği ordan olan bir sürü insan var influencer olan arkadaşlarımız, ama ben biraz fazla düşmüşüm onu anladım..." ifadeleriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

Bu kervana destek veren bir diğer isim de Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Gülsim Ali'ydi. Erişim engelini "detoks" olarak değerlendiren Ali'ye de tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bu kervana destek veren bir diğer isim de Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Gülsim Ali'ydi. Erişim engelini "detoks" olarak değerlendiren Ali'ye de tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Kenan Erçetingöz de ikilinin açıklamalarına acımayanlardandı:

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Gibi dizisinde hayat verdiği İlkkan karakteriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç ise Gülsim Ali ve Mert Turak'a fena laf çaktı.

Gibi dizisinde hayat verdiği İlkkan karakteriyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç ise Gülsim Ali ve Mert Turak'a fena laf çaktı.

Kılınç X hesabından yaptığı paylaşımında "Hak gasbından “detoks” devşiren cici konformistler…" ifadeleriyle gündem oldu.

Kılınç X hesabından yaptığı paylaşımında "Hak gasbından “detoks” devşiren cici konformistler…" ifadeleriyle gündem oldu.
x.com

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