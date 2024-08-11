Instagram Yasağı Kalkınca Profiline Koşan Sinan Akçıl "Güçlü Türkiye'nin" Meta Karşısındaki Başarısını Kutladı
Instagram Yasağı Kalkınca Profiline Koşan Sinan Akçıl "Güçlü Türkiye'nin" Meta Karşısındaki Başarısını Kutladı
Ülkemizde büyük tepkilere yol açan ve günlerdir devam eden Instagram erişim engeli sonunda kaldırıldı. Platform açılır açılmaz profiline koşan ünlülerden olan Sinan Akçıl'ın 'Türkiye MUZ cumhuriyeti değildir' paylaşımı gözden kaçacak gibi değildi.
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2 Ağustos Cuma günü ülkemizde bir anda erişime engellenen popüler sosyal medya platformu Instagram'ın günlerdir kapalı olmasıyla sinirler epey gerilmiş, tepkiler çığ gibi büyümüştü.
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Ve sonunda beklenen oldu ve BTK kararıyla kapatılan Instagram 10 Ağustos Cumartesi günü yeniden erişme açıldı.
Engelin kalkmasıyla VPN'leri silip DNS ayarlarını eski haline döndüren ünlülerin eleştiri paylaşımları sürerken dikkat çeken bir paylaşım Sinan Akçıl'dan geldi.
Siyasi görüşünü, desteklediği siyasi isimleri sık sık belli eden Akçıl, Instagram'ın açılmasıyla beraber Manisa konserinden görüntülerini paylaştı.
"Selamünaleyküm. Türkiye MUZ cumhuriyeti değildir. Gereken yapıldı, şimdi çok daha güvenli bir platformdayız" diyen Akçıl paylaşımına şu sözlerle devam etti:
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"1 haftada 4,5 binden fazla dm, bir sürü sitem, girsene, girsene..vs.."VPN kullanıp Instagram'da paylaşım yapacak kadar bağımlı değilim" buraya.. tabii ki ben de çok seviyorum bu platformları ama hastası da değilim."
"Teşekkürler tüm mesajlara.. Güçlü Türkiye'nin META karşısındaki başarısını da kutlarım!"
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