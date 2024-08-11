Instagram Yasağı Kalkınca Profiline Koşan Sinan Akçıl "Güçlü Türkiye'nin" Meta Karşısındaki Başarısını Kutladı

Ülkemizde büyük tepkilere yol açan ve günlerdir devam eden Instagram erişim engeli sonunda kaldırıldı. Platform açılır açılmaz profiline koşan ünlülerden olan Sinan Akçıl'ın 'Türkiye MUZ cumhuriyeti değildir' paylaşımı gözden kaçacak gibi değildi.