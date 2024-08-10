Altındağ'da Yaşanan Hayvan Katliamına Gamze Özçelik'ten Ahlak Dersi Niteliğinde Tepki Gecikmedi!
Altındağ'da Yaşanan Hayvan Katliamına Gamze Özçelik'ten Ahlak Dersi Niteliğinde Tepki Gecikmedi!
Altındağ'da yaşanan hayvan katliamı, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten anlamlı bir tepki gecikmedi. Sosyal sorumluluk projeleri ve yardımseverliğiyle tanınan Özçelik, bu trajik olay karşısında sesini yükselterek insanlık değerlerinin ve hayvan haklarının önemine vurgu yaptı.
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Gamze Özçelik, "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Zeynep rolüyle hafızalara kazındıktan sonra oyunculuk kariyerine veda etti ve hayatına yeni bir yön verdi.
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Oyunculuğu bıraktıktan sonra, toplumsal yardımlaşma konusundaki tutkusu doğrultusunda Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç insanlara destek olma yolunda önemli adımlar attı.
Özel hayatındaki sürpriz gelişmelerle adından bahsettiren Özçelik, sade bir törenle Reshad Strik ile geçtiğimiz aylarda dünya evine girdi. Bu mutlu günüyle dikkat çeken isim magazin gündeminin başköşesine yerleşti.
Gamze Özçelik’in hem sosyal sorumluluk projeleri hem de özel yaşamındaki yenilikler, dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.
Altındağ'da yaşanan hayvan katliamına ve sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı çıkan yasaya 'hayır' diyen birçok ünlü gibi tepkisini öne koyan isimlerden biri olan Gamze Özçelik vahşete ses çıkarttı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olaya ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten anlamlı bir tepki gecikmedi.
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Vahşetin başrolündekilere ahlak dersi veren Özçelik "Ne yaparsanız temiz, ahlaklı, insanca yapın… Allah’ın sessiz kullarının hakkına girmeyin, canını acıtmayın.. ilahi adaletin tecellisi çok ağır olur... " ifadelerini kullandı.
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