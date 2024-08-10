Altındağ'da Yaşanan Hayvan Katliamına Gamze Özçelik'ten Ahlak Dersi Niteliğinde Tepki Gecikmedi!

Altındağ'da yaşanan hayvan katliamı, tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten anlamlı bir tepki gecikmedi. Sosyal sorumluluk projeleri ve yardımseverliğiyle tanınan Özçelik, bu trajik olay karşısında sesini yükselterek insanlık değerlerinin ve hayvan haklarının önemine vurgu yaptı.