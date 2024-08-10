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Yasağa Instagram'dan Verdiği Tepkiyi Muhabirlere Göstermediği Düşünülen Duygu Özaslan Eleştirilerin Odağı Oldu

Yasağa Instagram'dan Verdiği Tepkiyi Muhabirlere Göstermediği Düşünülen Duygu Özaslan Eleştirilerin Odağı Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 12:42

Influencer Duygu Özaslan Instagram'ın kapatılmasına diğer influencerlar gibi tepki vermiş, fakat geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken takındığı tavırla dikkat çekmişti. 'Açılır diye düşünüyorum' diyerek fikrini belirten isim, yasağı 'detoks' gibi görenlere benzetilip linç edilince cevap vermeden de edemedi.

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Güzelliği ve enerjik kişiliğiyle dikkat çeken Özaslan, YouTube ve Instagram’da paylaştığı eğlenceli içerikler ve çarpıcı stil ile takipçi kitlesi büyük influencerlardan biri.

Güzelliği ve enerjik kişiliğiyle dikkat çeken Özaslan, YouTube ve Instagram’da paylaştığı eğlenceli içerikler ve çarpıcı stil ile takipçi kitlesi büyük influencerlardan biri.

Çoğu zaman risk aldığı tarzıyla, iddialı pozlarıyla hatta İngilizce kelimeleri kullanımıyla dillere düşen Duygu Özaslan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Çoğu zaman risk aldığı tarzıyla, iddialı pozlarıyla hatta İngilizce kelimeleri kullanımıyla dillere düşen Duygu Özaslan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Paylaştığı içeriklerden kullandığı kelimelere ve kıyafetlerine birçok konuda tepki çeken Özaslan bir influencer olarak Instagram'a getirilen erişim engeline verdiği tepki ile alkış almıştı.

Paylaştığı içeriklerden kullandığı kelimelere ve kıyafetlerine birçok konuda tepki çeken Özaslan bir influencer olarak Instagram'a getirilen erişim engeline verdiği tepki ile alkış almıştı.

Geçtiğimiz gün Magazin Burada muhabirlerinin yönelttiği Instagram yasağı ile ilgili sorulara yanıt veren isim 'Instagram'ın açılacağını düşündüğünü' söyleyerek cevap vermişti.

Geçtiğimiz gün Magazin Burada muhabirlerinin yönelttiği Instagram yasağı ile ilgili sorulara yanıt veren isim 'Instagram'ın açılacağını düşündüğünü' söyleyerek cevap vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

O ropörtajı buradan izleyebilirsiniz 👇

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Instagram'dan verdiği tepkiyi muhabirlerin soruları karşısında "platformlar değişir, evrilir" şeklinde cevaplayan Özaslan kısa sürede durumu 'detoks' gibi görenlere benzetildi!

Instagram'dan verdiği tepkiyi muhabirlerin soruları karşısında "platformlar değişir, evrilir" şeklinde cevaplayan Özaslan kısa sürede durumu 'detoks' gibi görenlere benzetildi!

Öncesindeyi "sansürü detoks olarak algılayanları" eleştiren isim Instagram kanalından aldığı eleştirilere böyle cevap verdi 👇

Öncesindeyi "sansürü detoks olarak algılayanları" eleştiren isim Instagram kanalından aldığı eleştirilere böyle cevap verdi 👇

Özaslan'ın rahat bulunan bu tavrı kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü!

Özaslan'ın rahat bulunan bu tavrı kısa sürede X kullanıcılarının diline düştü!
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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