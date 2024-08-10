Yasağa Instagram'dan Verdiği Tepkiyi Muhabirlere Göstermediği Düşünülen Duygu Özaslan Eleştirilerin Odağı Oldu

Influencer Duygu Özaslan Instagram'ın kapatılmasına diğer influencerlar gibi tepki vermiş, fakat geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken takındığı tavırla dikkat çekmişti. 'Açılır diye düşünüyorum' diyerek fikrini belirten isim, yasağı 'detoks' gibi görenlere benzetilip linç edilince cevap vermeden de edemedi.