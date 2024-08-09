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Erişim Engelinin Birinci Haftasında Influencer'lar Ne Alemde? Duygu Özaslan, Umudunu Hala Yitirmemiş!

Erişim Engelinin Birinci Haftasında Influencer'lar Ne Alemde? Duygu Özaslan, Umudunu Hala Yitirmemiş!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 11:36

Influencer Duygu Özaslan, ülkemizde Instagram'a gelen erişim kısıtlaması hakkında Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

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''Bu camiada kimse yokken, o vardı'' diyebileceğimiz Duygu Özaslan, Youtube'a çektiği makyaj ve güzellik temalı içerikleriyle, dijital içerik üreticiliğine adım atan ilk Türk Influencer'lardan.

''Bu camiada kimse yokken, o vardı'' diyebileceğimiz Duygu Özaslan, Youtube'a çektiği makyaj ve güzellik temalı içerikleriyle, dijital içerik üreticiliğine adım atan ilk Türk Influencer'lardan.

Kendisi zamanla, ürettiği içerikleri Instagram ve Tiktok gibi diğer mecralarda da yayınlamaya başladı. Her sosyal mecradan, birçok takipçiye sahip Influencer, güzelliğiyle olduğu kadar anlam veremediğimiz bazı söylemleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kendisi zamanla, ürettiği içerikleri Instagram ve Tiktok gibi diğer mecralarda da yayınlamaya başladı. Her sosyal mecradan, birçok takipçiye sahip Influencer, güzelliğiyle olduğu kadar anlam veremediğimiz bazı söylemleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Duygu Özaslan'ın ''sahanda yumurta''yı bilmemesi baya bir gündem olmuştu hatırlarsınız👇

Biliyorsunuz ki, Influencer'lar için Instagram, büyük bir reklam alma ve işbirliği alanıydı. Özaslan, verdiği bir röportajda ise ülkemizde Instagram'a gelen erişim engelinin bir haftayı doldurması üzerine gelen soruları yanıtladı.

Biliyorsunuz ki, Influencer'lar için Instagram, büyük bir reklam alma ve işbirliği alanıydı. Özaslan, verdiği bir röportajda ise ülkemizde Instagram'a gelen erişim engelinin bir haftayı doldurması üzerine gelen soruları yanıtladı.

Duygu Özaslan, röportajına'' Instagram'ın açılacağını düşündüğünü'' söyleyerek başladı; ardından güzel Influencer, başka platformlardan da işini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Duygu Özaslan, röportajına'' Instagram'ın açılacağını düşündüğünü'' söyleyerek başladı; ardından güzel Influencer, başka platformlardan da işini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Duygu Özaslan'ın ''Instagram'a gelen kısıtlama'' hakkındaki yorumlarının tamamını görmek isteyenler için👇

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