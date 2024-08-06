Bergüzar Korel, Evinde Aşure Yaptığı Anları Sosyal Medyasından Aşama Aşama Paylaştı: ''O Kazan Hep Kaynar''
Bergüzar Korel, Evinde Aşure Yaptığı Anları Sosyal Medyasından Aşama Aşama Paylaştı: ''O Kazan Hep Kaynar''
Halit Ergenç ile evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde hayatını sürdüren güzel oyuncu Bergüzar Korel, aşure zamanını bir günle kaçırsa da yine de aşuresini yaptı. Güzel oyuncudan paylaşımlar ardı ardına geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Bergüzar Korel'i yeni imajı ve sarı saçlarıyla bir dijital platform dizisi olan ''Düğüm''de izlemiştik en son.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu, eşi Halit Ergenç ve çocukları ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor biliyorsunuz. Bu yüzden, uzun süredir Londra'da yaşayan çift, iş teklifleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda İstanbul'a geri dönmüştü.
Korel, uzun bir süre yurt dışında yaşasa da geleneklerinden pek uzaklaşmamış anlaşılan. Kendisi bugün aşure yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.
Aşure zamanını bir günle kaçıran oyuncu, ''geç oldu biraz ama...'' diyerek işe koyuldu. ''Allah'ım sağlık verdikçe aşure kazanı bu evde hep kaynar'' diyen Korel'in malzemeden kaçmadan hazırladığı, görsel şölen abidesi aşure, kullanıcılardan da tam not aldı.👇
Bergüzar Korel'in el emeği göz nuru aşure tabaklarını sizler nasıl buldunuz? Haydi yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın