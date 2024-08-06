Barbados'taki Crop Over Festivaline Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rihanna İhtişamlı Kostümüyle Göz Kamaştırdı!
Barbados'taki Crop Over Festivaline Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rihanna İhtişamlı Kostümüyle Göz Kamaştırdı!
Gelenekse Crop Over Festivali'ne katılmak için memleketi Barbados'a giden Rihanna, tercih ettiği kostümle ilginin odağı oldu. Kendisi aynı zamanda, Barbados hükümeti tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak geçtiğimiz yıllarda atanmıştı.
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Yaşayan en ikonik isimlerden birisi olan Rihanna namıdiğer ''Ri-Ri'', şarkıları ve sahne şovlarıyla yıllardır tüm dünyayı kendine pür dikkat odaklamayı başarıyor. Kendisinin en başarılı şarkılarından ''Umbrella'' ve ''Diamonds''a kulağınız bir yerlerden mutlaka aşinadır.
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Güzel şarkıcının ''Fenty Beauty'' isimli bir de markası var. Kendisi şarkıcı kimliğinin yanı sıra başarılı bir iş insanı da aynı zamanda.
Ri- Ri, uzun süredir rapçi ASAP Rocky ile birlikte. Çiftin bu birlikteliklerinden iki de çocuğu var.
Rihanna, doğumlarının ardından aldığı kilolarla da oldukça gündeme gelmişti. Fakat güzel şarkıcı, hayatının her döneminde bedeniyle barışık bir imaj çizmiş ve söylentileri dikkate almamıştı.
Kendisi iddialı duruşunu katıldığı etkinliklerde de göstermeyi oldukça iyi biliyor. Bu etkinliklerden birisi de güzel şarkıcının memleketi Barbados'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen ''Crop Over'' festivali. Bu festivalin düzenleniş amacının altında ise eskilerden kalma bir inanış ve hasat kutlamaları yatıyor. Crop Over, renkli kostümlerin ve neşeli kutlamaların da geçit alanı oluyor diyebiliriz.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da festivale katıldı. Her yıl, bir önceki yıl üzerinde taşıdığı kostümünü geride bırakarak kendini en üst seviyeye taşımayı başaran şarkıcı, bu yıl anka kuşu misali önceki kostümünün parıltısını kül edip rengarenk kostümüyle işte böyle yeniden doğdu👇
Sizler Ri- Ri'nin bu yılki festival kostümünü nasıl buldunuz? Haydi yorumlara👇
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