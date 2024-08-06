Barbados'taki Crop Over Festivaline Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rihanna İhtişamlı Kostümüyle Göz Kamaştırdı!

Gelenekse Crop Over Festivali'ne katılmak için memleketi Barbados'a giden Rihanna, tercih ettiği kostümle ilginin odağı oldu. Kendisi aynı zamanda, Barbados hükümeti tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak geçtiğimiz yıllarda atanmıştı.