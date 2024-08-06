Sessizliğini Bozdu: Danla Bilic, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Temu'dan Girdi Influencer'lardan Çıktı!

İnternet ünlülerinden Danla Bilic, Instagrama gelen erişim engeli hakkında sessizliğini koruyordu. Bugün ek gelir vergisi kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla Bilic, sessizliğini bozdu. Her iki konu hakkında yaptığı paylaşımları, bugününe damgasını vurdu.