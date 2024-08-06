Sessizliğini Bozdu: Danla Bilic, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Temu'dan Girdi Influencer'lardan Çıktı!
Sessizliğini Bozdu: Danla Bilic, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Temu'dan Girdi Influencer'lardan Çıktı!
İnternet ünlülerinden Danla Bilic, Instagrama gelen erişim engeli hakkında sessizliğini koruyordu. Bugün ek gelir vergisi kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla Bilic, sessizliğini bozdu. Her iki konu hakkında yaptığı paylaşımları, bugününe damgasını vurdu.
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Influencer Danla Bilic, yıllar önce Youtube camiasına, muhabbet edercesine çektiği makyaj videolarıyla atılmıştı. Bilic, çok geçmeden Influencer'lık yolunda kendinden oldukça emin adımlarla yürümüş ve geniş bir kitleye kendini sevdirmeyi başarmıştı.
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Kendisi son dönemlerde markalar ve işbirlikleriyle çalıştığı için en çok Instagram'ı kullanıyordu. Fakat 2 Ağustos'ta ülkemizde başlayan erişim engeli, tüm Influencer'ları olduğu gibi Danla'yı da etkiledi; kendisi bir süredir takipçilerinin birçoğuna erişemiyor.
Fakat Danla Bilic, bu durumdan pek rahatsız gözükmüyordu en başlarda, kendi paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyordu. Nitekim, kendisinden bu konu özelinde ne bir tweet ne de bir paylaşım gördük.
Ünlü Influencer'dan beklediğimiz ses soluk, sonunda bu sabah çıktı. Dün alınan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Bilic, bu haberin ardından yaptığı paylaşımla; yurt dışından daha uygun fiyata alınabilecek ürünlerin artık o kadar da uyguna alınamayacak olmasına, yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Güzel Influencer, paylaştığı tweetin ardından Instagram hesabında da bir hikaye paylaştı. ''Yine bir şeyler elimizden alınmış'' diyen Danla Bilic, erişim engelinin ardından aldığı tavrı beğenmediği meslektaşları hakkında da konuştu👇
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