Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yan Yana Görünce, Bir Yakıştırdık Doğrusu: Rapçi Güneş ve Uzi'nin Aynı Sahnedeki Neşeli Anları Gündem Oldu!

Yan Yana Görünce, Bir Yakıştırdık Doğrusu: Rapçi Güneş ve Uzi'nin Aynı Sahnedeki Neşeli Anları Gündem Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:58

Geçtiğimiz gün aynı konserde bir araya gelen rapçi Uzi ve Güneş; samimi hareketleriyle dinleyicilerinin merceğine takıldı. O anların kaydedildiği görüntüler, TikTok'ta oldukça beğenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk rap müziği dinleyicilerine ''keşke böyle güzel sesleri daha çok görsek'' dedirten kadın rapçilerimizden birisi de Güneş. Kendisinin ''NKBİ'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.

Türk rap müziği dinleyicilerine ''keşke böyle güzel sesleri daha çok görsek'' dedirten kadın rapçilerimizden birisi de Güneş. Kendisinin ''NKBİ'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.

El Chavo ön adını kullanan rapçi Uzi'yi ise artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi ''Umurumda Değil'' isimli şarkısıyla dinlenmelerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı. Sokaktan geçen her üç arabanın birinde bizler de Uzi'nin şarkılarını duymaya başlamıştık.

El Chavo ön adını kullanan rapçi Uzi'yi ise artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi ''Umurumda Değil'' isimli şarkısıyla dinlenmelerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı. Sokaktan geçen her üç arabanın birinde bizler de Uzi'nin şarkılarını duymaya başlamıştık.

Geçtiğimiz günlerde bir markanın sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Uzi ve Güneş birlikte sahne aldı. Rap müziğin iki popüler ismi sahnede birbirlerine oldukça samimi davranınca; bu durum dinleyenlerin gözünden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde bir markanın sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Uzi ve Güneş birlikte sahne aldı. Rap müziğin iki popüler ismi sahnede birbirlerine oldukça samimi davranınca; bu durum dinleyenlerin gözünden kaçmadı.

İkilinin sahnedeki halleri sosyal medyaya işte böyle yansıdı👀

👇

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın