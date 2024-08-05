Yan Yana Görünce, Bir Yakıştırdık Doğrusu: Rapçi Güneş ve Uzi'nin Aynı Sahnedeki Neşeli Anları Gündem Oldu!
Yan Yana Görünce, Bir Yakıştırdık Doğrusu: Rapçi Güneş ve Uzi'nin Aynı Sahnedeki Neşeli Anları Gündem Oldu!
Geçtiğimiz gün aynı konserde bir araya gelen rapçi Uzi ve Güneş; samimi hareketleriyle dinleyicilerinin merceğine takıldı. O anların kaydedildiği görüntüler, TikTok'ta oldukça beğenildi.
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Türk rap müziği dinleyicilerine ''keşke böyle güzel sesleri daha çok görsek'' dedirten kadın rapçilerimizden birisi de Güneş. Kendisinin ''NKBİ'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.
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El Chavo ön adını kullanan rapçi Uzi'yi ise artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyoruz. Kendisi ''Umurumda Değil'' isimli şarkısıyla dinlenmelerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı. Sokaktan geçen her üç arabanın birinde bizler de Uzi'nin şarkılarını duymaya başlamıştık.
Geçtiğimiz günlerde bir markanın sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Uzi ve Güneş birlikte sahne aldı. Rap müziğin iki popüler ismi sahnede birbirlerine oldukça samimi davranınca; bu durum dinleyenlerin gözünden kaçmadı.
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