Kırk Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmez: Sharon Stone ve Rapçi Emirhan Çakal Altın Küre'de Aynı Objektife Yansıdı
Kırk Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmez: Sharon Stone ve Rapçi Emirhan Çakal Altın Küre'de Aynı Objektife Yansıdı
Son dönemlerde ülkemizin revaçta olan rapçilerinden Emirhan Çakal ve bir döneme bacak bacak üstüne attığı sahneyle damga vuran dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Altın Küre ödüllerinde karşı karşıya geldi.
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Rapçi Emirhan Çakal, son zamanlarda yaptığı müzikle dinleyici kitlesine kendini sıkça hatırlatırken, aşk ilişkileriyle de bizim gündemimize düşmeyi başarıyor. Kendisi daha önce Influencer Danla Bilic ile bir süre aşk yaşamıştı biliyorsunuz.
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Sharon Stone ise bir döneme, ''Temel İçgüdü'' filmindeki bacak bacak üzerine attığı sahnesiyle damgasını vurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Stone, tatilin tadını çıkartmak için ülkemize gelmişti. Dünyaca ünlü oyuncu hazır gelmişken; Bodrum'da gerçekleşen Altın Küre ödüllerine de katıldı. Kendisi aynı zamanda bu törende ''Uluslarası İkon'' ödülü aldı.
Aynı ödül törenine katılan Çakal ve Sharon Stone; Magazin Mahallesi'nin haberine göre işte böyle görüntülendi👇
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