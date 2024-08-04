''Vahşi Kelebek'' Yine Şovunu Yaptı: Prens Dizisinin Başarılı Oyuncusu Giray Altınok'un Güldüren Paylaşımı
''Vahşi Kelebek'' Yine Şovunu Yaptı: Prens Dizisinin Başarılı Oyuncusu Giray Altınok'un Güldüren Paylaşımı
Prens dizisinin başarılı senaryo yazarı ve oyuncusu Giray Altınok, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin neşesini yerine getirmeyi başardı.
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Başarılı oyuncu Giray Altınok'u hem senaryo yazımını üstlendiği hem de başrol oyuncusu olduğu ''Prens'' dizisiyle birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Kendisi aynı zamanda, Prens dizisi dışında Ölümlü Dünya ve Güldür Güldür gibi birçok başarılı yapımda da yer aldı.
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Altınok'un 2018 yılından bu yana Cansu Diktaş ile mutlu bir evliliği var. Yani başaralı oyuncu hem aşkta hem de işte mutluluğu yakalayan nadir ünlülerimizden.
Başarılı oyuncu, sosyal medyası üzerinden takipçileriyle sık sık iletişime geçen isimlerden birisi. Kendisi gerek esprili yanıtlarıyla gerekse de güldüren paylaşımlarıyla X hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor.
Kendisi bugün, X hesabından paylaştığı bir videoyla yine takipçilerinin neşesini yerine getirmeyi başardı. Paylaşımında, ''İstanbul'un en'leri''ni ironili bir şekilde ele alan oyuncunun yanıtları ''sen de olmasan, biz kime böyle güleceğiz be adam!'' dedirtti.
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