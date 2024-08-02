Sessiz Konser: Şarkı Söylerken Aniden Sesi Giden Tarkan Durumu Fark Etmeyince Dinleyenleri Olaya Müdahale Etti
Sessiz Konser: Şarkı Söylerken Aniden Sesi Giden Tarkan Durumu Fark Etmeyince Dinleyenleri Olaya Müdahale Etti
1 Ağustos'ta gerçekleşen bir festivalde sahne alan Megastar Tarkan, sahnede dillere düşecek bir teknik aksaklık yaşadı. Yaşanan tatsız olaya seyirciler hemen müdahale etti.
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Uzun bir aranın ardından haziran ayında ''Kuantum 51'' isimli albümünü yayınlayan Tarkan, sevenlerini oldukça mutlu etmişti.
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Yaz sezonu aynı zamanda konser sezonu demek biliyorsunuz. Megastar'ın da konser takvimi oldukça yoğun. Kendisi geçtiğimiz akşam ünlü rapçimiz Ceza ile birlikte Maltepe'de bir festivalde sahne aldı.
Konser katılımcıları kendini Tarkan konserinin büyüsüne kaptırmışken aniden oldukça talihsiz bir aksaklık gerçekleşti. Tarkan'ın mikrofonundan ses gelmemeye başlayınca Megastar, uzun bir süre şarkısını ''sessiz'' söyledi.
Ünlü şarkıcının dinleyenleri hemen bu duruma ''Ses yok!'' bağırışlarıyla müdahale etti. O anlar ise sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı👇
Yaşanan talihsizliğe sosyal medyadan yorumlar yağdı👀
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