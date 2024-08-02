Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sessiz Konser: Şarkı Söylerken Aniden Sesi Giden Tarkan Durumu Fark Etmeyince Dinleyenleri Olaya Müdahale Etti

Sessiz Konser: Şarkı Söylerken Aniden Sesi Giden Tarkan Durumu Fark Etmeyince Dinleyenleri Olaya Müdahale Etti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 13:07

1 Ağustos'ta gerçekleşen bir festivalde sahne alan Megastar Tarkan, sahnede dillere düşecek bir teknik aksaklık yaşadı. Yaşanan tatsız olaya seyirciler hemen müdahale etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun bir aranın ardından haziran ayında ''Kuantum 51'' isimli albümünü yayınlayan Tarkan, sevenlerini oldukça mutlu etmişti.

Uzun bir aranın ardından haziran ayında ''Kuantum 51'' isimli albümünü yayınlayan Tarkan, sevenlerini oldukça mutlu etmişti.

Yaz sezonu aynı zamanda konser sezonu demek biliyorsunuz. Megastar'ın da konser takvimi oldukça yoğun. Kendisi geçtiğimiz akşam ünlü rapçimiz Ceza ile birlikte Maltepe'de bir festivalde sahne aldı.

Yaz sezonu aynı zamanda konser sezonu demek biliyorsunuz. Megastar'ın da konser takvimi oldukça yoğun. Kendisi geçtiğimiz akşam ünlü rapçimiz Ceza ile birlikte Maltepe'de bir festivalde sahne aldı.

Konser katılımcıları kendini Tarkan konserinin büyüsüne kaptırmışken aniden oldukça talihsiz bir aksaklık gerçekleşti. Tarkan'ın mikrofonundan ses gelmemeye başlayınca Megastar, uzun bir süre şarkısını ''sessiz'' söyledi.

Konser katılımcıları kendini Tarkan konserinin büyüsüne kaptırmışken aniden oldukça talihsiz bir aksaklık gerçekleşti. Tarkan'ın mikrofonundan ses gelmemeye başlayınca Megastar, uzun bir süre şarkısını ''sessiz'' söyledi.

Ünlü şarkıcının dinleyenleri hemen bu duruma ''Ses yok!'' bağırışlarıyla müdahale etti. O anlar ise sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı👇

Yaşanan talihsizliğe sosyal medyadan yorumlar yağdı👀

Yaşanan talihsizliğe sosyal medyadan yorumlar yağdı👀
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

👀

👀
twitter.com

İlginizi çekebilecek içeriklerimiz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın