Rober Hatemo, Yüzüne Kök Hücre Yaptırdığını Duyururken Selen Görgüzel'inki Gibi Tuhaf Yöntemleri Tiye Aldı

Ünlülerin deyişiyle 'küçük müdahelelerle' değişme furyasına Rober Hatemo da katıldı... Yüzüne kök hücre yaptırdığını duyuran Hatemo, Selen Görgüzel'inki gibi tuhaf yöntemleri tiye alırken takipçilerini de uyardı!