Rober Hatemo, Yüzüne Kök Hücre Yaptırdığını Duyururken Selen Görgüzel'inki Gibi Tuhaf Yöntemleri Tiye Aldı
Rober Hatemo, Yüzüne Kök Hücre Yaptırdığını Duyururken Selen Görgüzel'inki Gibi Tuhaf Yöntemleri Tiye Aldı
Ünlülerin deyişiyle 'küçük müdahelelerle' değişme furyasına Rober Hatemo da katıldı... Yüzüne kök hücre yaptırdığını duyuran Hatemo, Selen Görgüzel'inki gibi tuhaf yöntemleri tiye alırken takipçilerini de uyardı!
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"Senden Çok Var" şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran, tuhaf dansıyla da dikkat çeken isimler arasına giren Rober Hatemo'yu tanımayanınız yoktur.
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Şimdilerde herhangi yeni bir projesi olmayan şarkıcı, zaman içerisinde geçirdiği değişimle ağızları açık bırakanlardan.
Belki denk gelmişsinizdir, önce fazlasıyla kaslı vücuduyla dikkat çeken Hatemo'nun yüzündeki "küçük müdahaleler" de gözlerden kaçmamıştı.
Şarkıcı, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bu sefer de yüzüne son hamlesinin "kök hücre" olduğunu duyurdu.
Yüzü gerim gerim gerilmiş olan Hatemo, Selen Görgüzel'inki gibi "erkek menisi sürün, sünnet derisi enjekte ettirin" yöntemlerini de tiye aldı. "Çocuk pipisi, ucu falan yaptırmadım sakın ha öyle şeyler duymayayım" dedi.
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İşte o anlar:
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