Yeşilçam'ın Usta Sanatçısı Müjde Ar'dan Korkutan Haber: Kalp Ameliyatı Oldu!
Yeşilçam'ın Usta Sanatçısı Müjde Ar'dan Korkutan Haber: Kalp Ameliyatı Oldu!
Magazin Sortie'nin haberine göre, Müjde Ar'ın damarlarının %95 tıkalı olması sebebile iki saat süren bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
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Yeşilçam efsanesi, Aysel Gürel'in kızı, güzelliğiyle nam salmış Müjde Ar, ülkemizin en kıymetli sanatçıları arasında yer alıyor.
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Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almasa da gündeme dair tepkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren usta sanatçı bu sefer sevenlerini endişelendirecek bir haberle gündemde.
Magazin Sortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi.
Damarlarının %95 tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi" açıklamasında bulundu.
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