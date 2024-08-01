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Dibine Kadar İçimizden Biri: Maç Coşkusuna Katılsın Diye Kocasını Dürten Müge Anlı'nın Cilveleri Güldürdü!

Dibine Kadar İçimizden Biri: Maç Coşkusuna Katılsın Diye Kocasını Dürten Müge Anlı'nın Cilveleri Güldürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 23:23

Fenerbahçe - Lugano maçında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla görüntülenen Müge Anlı'nın kocasına cilveler yaptığı anlar 'dibine kadar içimizden biri' dedirtti!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla her sabahın vazgeçilmezi haline gelen yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor biliyorsunuz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla her sabahın vazgeçilmezi haline gelen yerli ve milli dedektifimiz Müge Anlı, şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor biliyorsunuz.

Uzun zamandır yüzüne hasret kaldığımız güzel sunucu, geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Lugano maçında 2022'de evlendiği İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülenmişti hatırlarsanız.

Uzun zamandır yüzüne hasret kaldığımız güzel sunucu, geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Lugano maçında 2022'de evlendiği İstanbul Emniyet Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülenmişti hatırlarsanız.

Tribünlerde Müge Anlı'yı gören Fenerliler kaybolan ümitlerini bulması için çareyi onda aramıştı... 😂 Dönen goygoydan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, aynı maçtan bir kesit daha sosyal medyanın gündemine oturdu! Biricik kocası da maç coşkusuna katılsın diye omuz atıp cilveler yapan Müge Anlı'nın tatlılığı güldürdü.

Geçtiğimiz dakikalarda, aynı maçtan bir kesit daha sosyal medyanın gündemine oturdu! Biricik kocası da maç coşkusuna katılsın diye omuz atıp cilveler yapan Müge Anlı'nın tatlılığı güldürdü.

Gelin, Anlı'nın dibine kadar içimizden biri olduğunu kanıtladığı o anlara beraber bakalım! 😂

İşte o anlar:

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