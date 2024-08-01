Minik Oğlu Can'la İsmail YK Şarkısında Bomba Bomba Nokta Com'layan Ezgi Mola Yerinde Duramadı!
Minik Oğlu Can'la İsmail YK Şarkısında Bomba Bomba Nokta Com'layan Ezgi Mola Yerinde Duramadı!
Oğluna düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, Can'la İsmail YK şarkısında yarınlar yokmuşçasına dans ettiği anları paylaştı!
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Doğallığıyla, cana yakınlığı ve samimi açıklamalarıyla herkesin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Ezgi Mola, son birkaç aydır her şeyden çok bebeği Can'la gündeme geliyor biliyorsunuz!
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2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla aşk yaşayan Ezgi Mola, Mayıs 2023'te ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar vermiş, sade olduğu kadar şık bir düğünle de dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Hemen akabinde de hamilelik haberi gelmişti! Ezgi Mola, Can adını verdiğini oğlunu 23 Kasım 2023'te kucağına aldı! O günden bugüne de koynundan çıkarmadı desek yeridir 😂
Oğluna düşkünlüğüyle kalp eriten, zaman zaman da "eyvah çok fena kaynana olacağı şimdiden belli!" dedirten güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde de oğluyla geçirdiği "kaliteli zamandan" bir kesit paylaştı 🙈
Mola, İsmail YK'ya ait bir dönemin en hit şarkısı "Bombabomba.com" eşliğinde oğluyla dans etti, o anları da "Anne oğul kaliteli zaman geçirme queyfi" notuyla paylaştı 😂
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Buyrun beraber izleyelim! 😂
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