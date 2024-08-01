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Gupse'de Gözü Kalan Ezgi Mola Levrekli Simit Yiyen Şeyma Subaşı: 1 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gupse'de Gözü Kalan Ezgi Mola Levrekli Simit Yiyen Şeyma Subaşı: 1 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 01:55

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, bu sene maviye taktığını söyledi, resmen şov yaptı.

Hande Erçel, bu sene maviye taktığını söyledi, resmen şov yaptı.

Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın yeni aşkı Esra Akpınar'la geçen seneden kalma pozlarına düştü.

Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın yeni aşkı Esra Akpınar'la geçen seneden kalma pozlarına düştü.

Şeyma Subaşı, simit arası levrek yedi.

Şeyma Subaşı, simit arası levrek yedi.

Arzu Sabancı, gelininin yakın arkadaşı Dila Tarkan'a da kendi elbisesiyle poz verdirdi.

Arzu Sabancı, gelininin yakın arkadaşı Dila Tarkan'a da kendi elbisesiyle poz verdirdi.

Caner Yıldırım, "Mavi komando eğitimi alıyor" yorumuyla güzel dalga geçti.

Caner Yıldırım, "Mavi komando eğitimi alıyor" yorumuyla güzel dalga geçti.
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Pelin Akil, Müge Boz'un bebeği Rika'yı sarıp sarmaladı.

Pelin Akil, Müge Boz'un bebeği Rika'yı sarıp sarmaladı.

Nazlı Sabancı "her gün başka kombin her gün başka poz" mottosuna uydu.

Nazlı Sabancı "her gün başka kombin her gün başka poz" mottosuna uydu.

Müge Boz, çocuklarını eski usül uyuttu, yanından ayırmadı.

Müge Boz, çocuklarını eski usül uyuttu, yanından ayırmadı.

Birtakım çift buluşmaları gerçekleşti. Sibil Şükrü'süyle, Dilan Rafael Cemo'suyla boy gösterdi.

Birtakım çift buluşmaları gerçekleşti. Sibil Şükrü'süyle, Dilan Rafael Cemo'suyla boy gösterdi.

Pınar Deniz, yağmurlu günün keyfini çıkardı.

Pınar Deniz, yağmurlu günün keyfini çıkardı.
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Yakın dostu Gupse Özay'a altın takan Ezgi Mola, o anlardaki bakışını tiye aldı.

Yakın dostu Gupse Özay'a altın takan Ezgi Mola, o anlardaki bakışını tiye aldı.

Beraber Bakü'ye giden Cemal Can ve Danla'nın yolları ayrıldı.

Beraber Bakü'ye giden Cemal Can ve Danla'nın yolları ayrıldı.

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