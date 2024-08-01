Gupse'de Gözü Kalan Ezgi Mola Levrekli Simit Yiyen Şeyma Subaşı: 1 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gupse'de Gözü Kalan Ezgi Mola Levrekli Simit Yiyen Şeyma Subaşı: 1 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, bu sene maviye taktığını söyledi, resmen şov yaptı.
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Zeynep Bastık, Bülent Şakrak'ın yeni aşkı Esra Akpınar'la geçen seneden kalma pozlarına düştü.
Şeyma Subaşı, simit arası levrek yedi.
Arzu Sabancı, gelininin yakın arkadaşı Dila Tarkan'a da kendi elbisesiyle poz verdirdi.
Caner Yıldırım, "Mavi komando eğitimi alıyor" yorumuyla güzel dalga geçti.
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Pelin Akil, Müge Boz'un bebeği Rika'yı sarıp sarmaladı.
Nazlı Sabancı "her gün başka kombin her gün başka poz" mottosuna uydu.
Müge Boz, çocuklarını eski usül uyuttu, yanından ayırmadı.
Birtakım çift buluşmaları gerçekleşti. Sibil Şükrü'süyle, Dilan Rafael Cemo'suyla boy gösterdi.
Pınar Deniz, yağmurlu günün keyfini çıkardı.
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Yakın dostu Gupse Özay'a altın takan Ezgi Mola, o anlardaki bakışını tiye aldı.
Beraber Bakü'ye giden Cemal Can ve Danla'nın yolları ayrıldı.
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