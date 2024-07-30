Hamile ve Keyifli Neslihan Atagül'den Nostaljik Özpirinçci'ye 30 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hamile ve Keyifli Neslihan Atagül'den Nostaljik Özpirinçci'ye 30 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil, güzel ikizleri Alin ve Lina'yı hayranlıkla izledi.
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Özge Özpirinçci, 12 sene evveline döndü.
Danla Bilic, best kankası Cemal Can Canseven'le yola çıktı.
Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya doyamadı, Melisa gözümüzün önünde büyüdü!
Yeni filmi meraklanan beklenen Sinem Kobal, ilk set gününden selam verdi.
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Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'ün keyfi pek yerindeydi.
Kızları Mavi'ye hasret kalan Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, güne kızlarının görüntülü aramasıyla başladı.
Yasemin Tatlıses, dünya şekeri ikizlerinin şapşik hallerini paylaştı.
Caner Yıldırım, gittikleri mekanda uyuyakaldı.
Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, Bakü'ye vardı.
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Arzu Sabancı, geliniyle aile tatilinden poz verdi.
Müge Boz, yeni doğan bebeği Rika'nın minik ayaklarını gösterdi.
Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'nin saçlarını kestirdi.
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