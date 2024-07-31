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Sibil Çetinkaya Şükrü'süne Şükretti, Arzu Sabancı Gecelere Aktı: 31 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Sibil Çetinkaya Şükrü'süne Şükretti, Arzu Sabancı Gecelere Aktı: 31 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 00:13

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız teknede fena aşka geldi.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız teknede fena aşka geldi.

Hakan Sabancı aile tatilini ekti, Hande'sinin yanına Mykonos'a koştu.

Hakan Sabancı aile tatilini ekti, Hande'sinin yanına Mykonos'a koştu.

Mykonos'tan dönen Gamze Erçel, Mavi'sine kavuştu!

Mykonos'tan dönen Gamze Erçel, Mavi'sine kavuştu!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve arkadaşının kızı yemeğe çıktı. Kızların yüzündeki makyaj gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve arkadaşının kızı yemeğe çıktı. Kızların yüzündeki makyaj gözlerden kaçmadı.

Eser Yenenler diyeti bozdu. 1.5 porsiyon döneri hiç acımadan gömdü.

Eser Yenenler diyeti bozdu. 1.5 porsiyon döneri hiç acımadan gömdü.
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Yakın arkadaşlar Müge Boz ve Pelin Akil beraber tatile start verdi.

Yakın arkadaşlar Müge Boz ve Pelin Akil beraber tatile start verdi.

Sinem Kobal, biricik kocası ve arkadaşlarıyla tatilden bir karesini paylaştı.

Sinem Kobal, biricik kocası ve arkadaşlarıyla tatilden bir karesini paylaştı.

Nazlı Sabancı'nın keyfi yerindeydi, buzları erittiği kocası Hacı Sabancı'yla turladı.

Taze anne ve baba Yasemin ile İdo Tatlıses'ten baş başa poz geldi.

Taze anne ve baba Yasemin ile İdo Tatlıses'ten baş başa poz geldi.

Arzu Sabancı gecelere aktı.

Arzu Sabancı gecelere aktı.
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Yaz kadını Zeynep Bastık, güneş banyosu yaptı.

Yaz kadını Zeynep Bastık, güneş banyosu yaptı.
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