Sibil Çetinkaya Şükrü'süne Şükretti, Arzu Sabancı Gecelere Aktı: 31 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Sibil Çetinkaya Şükrü'süne Şükretti, Arzu Sabancı Gecelere Aktı: 31 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız teknede fena aşka geldi.
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Hakan Sabancı aile tatilini ekti, Hande'sinin yanına Mykonos'a koştu.
Mykonos'tan dönen Gamze Erçel, Mavi'sine kavuştu!
Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve arkadaşının kızı yemeğe çıktı. Kızların yüzündeki makyaj gözlerden kaçmadı.
Eser Yenenler diyeti bozdu. 1.5 porsiyon döneri hiç acımadan gömdü.
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Yakın arkadaşlar Müge Boz ve Pelin Akil beraber tatile start verdi.
Sinem Kobal, biricik kocası ve arkadaşlarıyla tatilden bir karesini paylaştı.
Nazlı Sabancı'nın keyfi yerindeydi, buzları erittiği kocası Hacı Sabancı'yla turladı.
Taze anne ve baba Yasemin ile İdo Tatlıses'ten baş başa poz geldi.
Arzu Sabancı gecelere aktı.
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Yaz kadını Zeynep Bastık, güneş banyosu yaptı.
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