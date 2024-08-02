İyisin Tabii: Yurt Dışında Yaşayan Ünlü Rapçi Ezhel'den Instagram Erişim Engeli Hakkında Göndermeli Paylaşım
İyisin Tabii: Yurt Dışında Yaşayan Ünlü Rapçi Ezhel'den Instagram Erişim Engeli Hakkında Göndermeli Paylaşım
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Ezhel, şarkılarıyla ülkemizde rap müziğine yepyeni bir soluk getiren ünlü isimlerden. Kendisi geçtiğimiz günlerde, ''Kadehimi Boş Bırakma'' isimli yeni bir single yayınladı. Şarkı şimdiden iki milyonun üzerinde bir dinlenmeye sahip.
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Ünlü rapçinin birçok seveni olsa da bir o kadar onu desteklemeyen ve rapçi kimliğinin dışındaki söylemlerini yanlış bulanlar da var.
Nitekim kendisi, kliplerde ve şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirmesi suçuyla tutuklanmış ardından da ülkemizden çıkıp Almanya'da yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.
Yurt dışında yaşadığı için Instagram'a erişebilen ünlü rapçi, paylaştığı story ile ülkemizde Instagram'a getirilen erişim engeline gönderme yaptı. Ezhel, ''Darısı bütün hak ve özgürlüklerinizin başına'' diyerek erişim engeline tepki gösterdi.👇
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