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İş İlanından Hallice Evlilik Açıklaması: Ebru Polat'ın Evlilik İsteğinin Ardında Onu Zorlayan İşler Varmış!

İş İlanından Hallice Evlilik Açıklaması: Ebru Polat'ın Evlilik İsteğinin Ardında Onu Zorlayan İşler Varmış!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 23:23

Güzel şarkıcı Ebru Polat'tan evlilik açıklaması geldi. Polat'ın nedenleri ardı ardına sıraladığı açıklama ise gündem oldu.

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Ebru Polat'ı kendine has üslubuyla söylediği şarkılardan tanıyoruz. Kendisinin ''Hazmedemeyenlere Soda'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.

Ebru Polat'ı kendine has üslubuyla söylediği şarkılardan tanıyoruz. Kendisinin ''Hazmedemeyenlere Soda'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.

Polat'ın adını gerek yaptığı cesur paylaşımlarıyla gerekse de iddialı açıklamalarıyla magazin dünyasında sık sık duyuyoruz. Kendisinin 'ayak fetişi' açıklamasını siz de belki geçtiğimiz aylardan hatırlıyorsunuzdur.

Polat'ın adını gerek yaptığı cesur paylaşımlarıyla gerekse de iddialı açıklamalarıyla magazin dünyasında sık sık duyuyoruz. Kendisinin 'ayak fetişi' açıklamasını siz de belki geçtiğimiz aylardan hatırlıyorsunuzdur.

Ebru Polat'ın ayak fetişi ile ilgili konuşmasını kaçırdıysanız, sizin için şöyyle bıraktık👇

Güzel şarkıcı bu sefer de yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Neden evlenmek istediği sorulunca ''Bahçe, araba, tadilat işleriyle ben uğraşıyorum. Aşırı sıkıldım. Hepsini yapamam artık, bitti.'' diyerek yanıt veren güzel şarkıcı; ''aşk mı arıyor iş ilanı mı veriyor?'' dedirtti.

Güzel şarkıcı bu sefer de yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Neden evlenmek istediği sorulunca ''Bahçe, araba, tadilat işleriyle ben uğraşıyorum. Aşırı sıkıldım. Hepsini yapamam artık, bitti.'' diyerek yanıt veren güzel şarkıcı; ''aşk mı arıyor iş ilanı mı veriyor?'' dedirtti.

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