İş İlanından Hallice Evlilik Açıklaması: Ebru Polat'ın Evlilik İsteğinin Ardında Onu Zorlayan İşler Varmış!
İş İlanından Hallice Evlilik Açıklaması: Ebru Polat'ın Evlilik İsteğinin Ardında Onu Zorlayan İşler Varmış!
Güzel şarkıcı Ebru Polat'tan evlilik açıklaması geldi. Polat'ın nedenleri ardı ardına sıraladığı açıklama ise gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Polat'ı kendine has üslubuyla söylediği şarkılardan tanıyoruz. Kendisinin ''Hazmedemeyenlere Soda'' isimli şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat'ın adını gerek yaptığı cesur paylaşımlarıyla gerekse de iddialı açıklamalarıyla magazin dünyasında sık sık duyuyoruz. Kendisinin 'ayak fetişi' açıklamasını siz de belki geçtiğimiz aylardan hatırlıyorsunuzdur.
Güzel şarkıcı bu sefer de yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Neden evlenmek istediği sorulunca ''Bahçe, araba, tadilat işleriyle ben uğraşıyorum. Aşırı sıkıldım. Hepsini yapamam artık, bitti.'' diyerek yanıt veren güzel şarkıcı; ''aşk mı arıyor iş ilanı mı veriyor?'' dedirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın