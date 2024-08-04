''Instagram'ı Geri Ver'': Erişim Engeline Bir Tepki de Göksel'den Geldi!
''Instagram'ı Geri Ver'': Erişim Engeline Bir Tepki de Göksel'den Geldi!
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BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli birçok kullanıcının yanı sıra, ünlü isimlerden de tepki toplamaya devam ediyor.
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''Bir gecede Instagram'sız kalma'' durumuza tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Göksel. Ünlü şarkıcıyı birçoğumuz hüzünlü aşk şarkılarıyla tanıyoruz.
''Instagramıgeriver'' hastag'iyle paylaşım yapan şarkıcı, bu durumun ekonomik boyutta getireceği zararları ele alarak, ''küçük işletmelere üzülüyorum'' dedi👇
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