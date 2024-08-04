Görüş Bildir
Haberler
Magazin
''Instagram'ı Geri Ver'': Erişim Engeline Bir Tepki de Göksel'den Geldi!

''Instagram'ı Geri Ver'': Erişim Engeline Bir Tepki de Göksel'den Geldi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 19:59

Ünlü şarkıcı Göksel, X hesabından ülkemizde Instagram'a getirilen erişim engelinin kalkması adına bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli birçok kullanıcının yanı sıra, ünlü isimlerden de tepki toplamaya devam ediyor.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli birçok kullanıcının yanı sıra, ünlü isimlerden de tepki toplamaya devam ediyor.

Instagram'ın kapatılmasına hangi ünlü isim nasıl tepki verdiğini merak edenler için👇

''Bir gecede Instagram'sız kalma'' durumuza tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Göksel. Ünlü şarkıcıyı birçoğumuz hüzünlü aşk şarkılarıyla tanıyoruz.

''Bir gecede Instagram'sız kalma'' durumuza tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Göksel. Ünlü şarkıcıyı birçoğumuz hüzünlü aşk şarkılarıyla tanıyoruz.

''Instagramıgeriver'' hastag'iyle paylaşım yapan şarkıcı, bu durumun ekonomik boyutta getireceği zararları ele alarak, ''küçük işletmelere üzülüyorum'' dedi👇

''Instagramıgeriver'' hastag'iyle paylaşım yapan şarkıcı, bu durumun ekonomik boyutta getireceği zararları ele alarak, ''küçük işletmelere üzülüyorum'' dedi👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın