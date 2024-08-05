Ünlü Oyuncu Nihal Yalçın, Instagram'a Gelen Engelin Sebebini Kendine Bağladı: ''Ne Yaparsam Tersini Yapın''
Ünlü Oyuncu Nihal Yalçın, Instagram'a Gelen Engelin Sebebini Kendine Bağladı: ''Ne Yaparsam Tersini Yapın''
Instagram'a gelen erişim engeli yediden yetmişe herkesin olduğu kadar ünlü isimlerimizin de dilinde. Ünlü oyuncu Nihal Yalçın ise dün yaptığı paylaşımla, erişim engeline mizahi yaklaşmayı tercih eden isimlerden birisi oldu.
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Nihal Yalçın, doğal güzelliğiyle bizlere kendini sevdirirken; başarılı oyunculuğuyla da bizleri televizyon ekranlarına kilitleyen isimlerden birisiydi. Kendisi, İstanbullu Gelin ve Yalan Dünya gibi başarılı dizilerde yer aldı belki hatırlarsınız.
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Yalçın, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan; Üç Kız Kardeş dizisinin karizmatik ismi Berker Güven ile birlikte.
Hatta Güven, güzel oyuncumuzla bir fotoğrafını paylaşıp altına da ''Ne güzel şey kavgasızlık. Ne kolay şey seninle anlaşmak.'' cümlelerinin de içerisinde olduğu bir paylaşımla aşkını tüm sosyal medya halkına haykırmış; çift bir süre magazin gündeminden de düşmemişti.
Hilal Yalçın, dün yaptığı paylaşımla bu sefer dillere destan aşkıyla değil de ironili paylaşımıyla gündeme düştü. Instagram'a gelen erişim kısıtlamasının ardından X hesabından bir tweet paylaşan oyuncu, ''Adımlarımı paylaşayım da, ben ne yaparsam tersini yapın, kazanırsınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.'' dedi.
Paylaşımın tamamı ise bu şekilde👇
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