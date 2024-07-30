Bu Aşktan Geriye Bir Kül Bile Kalmamış: Nilsu Berfin Aktaş, Rapçi Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu!
Bu Aşktan Geriye Bir Kül Bile Kalmamış: Nilsu Berfin Aktaş, Rapçi Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu!
Bu senenin başında tüm sosyal medyayı şaşırtarak Blok3 takma isimli Hakan Aydın ve güzeller güzeli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş sevgili olduklarını duyurmuştu. Ardından çift çok geçmeden yollarını ayırdı. Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Nilsu Aktaş eski aşkıyla ilgili konuştu.
KAYNAK: CNN TÜRK
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Son dönemlerin beğenilen oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş'ı rol aldığı birçok projenin yanı sıra en son Korkma Ben Yanındayım isimli dizi ile televizyon ekranlarında görmüştük.
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Güzel oyuncu bu yılın başlarında rapçi Hakan Aydın ile birliktelik yaşamış ve bu aşk bir süre sosyal medyanın dilinden düşmemişti.
Ağzı kulaklarında çift bu süreçte objektiflere hep el ele ve bol gülümsemeyle yakalanmış, Nilsu ve Hakan çifti o dönem birbirine oldukça yakıştırılmıştı.
Rapçi Blok3, konserlerinde onu hiç yalnız bırakmayan sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş'ı oldukça sahiplenmiş, tüm dinleyenlerine onu 'yengeniz' diye de tanıtmıştı hatırlarsanız. Birlikte oldukları o dönemde ''Güzel ve İddialı'' isimli bir de şarkı patlatmış ve sevdiceğine iltifatları bu şarkısıyla arka arkaya sıralamıştı.
Maalesef tüm bunlar bu aşkı kurtarmaya yetmedi. İkili kısa süre içerisinde ayrılık kararı aldı. Bu ayrılığın ardından verdiği bir röportajda ''Aşk öyle hemen bitmez'' diyen Nilsu Aktaş, ''Kalbimde biri her zaman var ama yanımda değil'' diyerek aşkın külleri hala sönmedi mi diye düşündürtmüştü bizleri.
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Geçtiğimiz gün bir davete katılan güzel oyuncudan eski aşkıyla ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi. "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan. Belki başkalarına göre de onlar çok doğrular. Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey." diyerek bu aşkın geri dönüşü olmadan bittiğini göstermiş oldu.
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