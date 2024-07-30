Bu Aşktan Geriye Bir Kül Bile Kalmamış: Nilsu Berfin Aktaş, Rapçi Eski Sevgilisi Blok3 Hakkında Konuştu!

Bu senenin başında tüm sosyal medyayı şaşırtarak Blok3 takma isimli Hakan Aydın ve güzeller güzeli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş sevgili olduklarını duyurmuştu. Ardından çift çok geçmeden yollarını ayırdı. Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Nilsu Aktaş eski aşkıyla ilgili konuştu.

KAYNAK: CNN TÜRK