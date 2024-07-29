Kerem Bürsin'den ''Gürültüsüz'' Röportaj: Ünlü Oyuncu Özel Hayatıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Kerem Bürsin'den ''Gürültüsüz'' Röportaj: Ünlü Oyuncu Özel Hayatıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Ünlü oyuncu Kerem Bursin L' Officiel isimli dergi için kamera karşısına geçti. Bursin, aşk hayatıyla ilgili soruları açık ve içten bir şekilde yanıtlayarak gündem oldu.
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Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi rol aldığı televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterle gönlümüzde taht kurmayı başaran Kerem Bürsin'i bu yaz sezonunda televizyon ekranlarında göremeyince epey üzülmüştük.
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Bürsin, rol aldığı dizilerin yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündemini etkileyen ünlülerimizden. Kendisinin Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisine bir dönem hepimiz imrenmiş, ayrıldıklarında ise bu ilişkinin bittiğine inanmak istememiştik.
Hatta Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya'nın ex aşkı Çağtay Ulusoy ile bir davette denk düşmüştü. Davetin çıkışında objektiflere yakalanan Bursin, bu konu hakkında gayet sakin ve saygı dolu bir açıklama yaparak beğenileri toplamıştı.
L'Officiel dergisi, bu ayki sayısı için yakışıklı oyuncuyu kamera karşısına alırken kendisiyle röportaj yapmayı da ihmal etmedi. Bursin, özel yaşantısıyla ilgili oldukça dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.
Yaşadığımız tüketim çağına dikkat çeken Bürsin, ''Bu tüketim hızını gördükçe tası tarağı toplayıp eşim, dostlarım ve çocuklarımla bir çiftliğe yerleşmenin hayalini kuruyorum.'' dedi.
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Şimdilerde bir birlikteliği olmadığını tahmin ettiğimiz oyuncu, hazır ''eşim ve çocuğum'' demişken aşk hayatı ile ilgili sorular da gecikmedi. Kerem Bürsin, aşk ile ilgili kendisine yöneltilen soruya ''İki insanın birbirini yorması, hırpalaması bence aşk değil. Sakin de yaşanabilmeli aşk. Yine aynı sakinlikle bitebilmeli. Gürültüsüz...'' diyerek toksik aşk adamı olmadığının altını çizmiş oldu.
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