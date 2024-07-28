Kız Kardeşi Bensu Soral'ın Ne Zaman Hamile Kalacağı Sorulan Hande Soral Neye Uğradığını Şaşırdı
Kız Kardeşi Bensu Soral'ın Ne Zaman Hamile Kalacağı Sorulan Hande Soral Neye Uğradığını Şaşırdı
Hande Soral'ı yakalayan muhabirler, Bensu Soral ile ilgili bir soru sordu. Hande Soral, kardeşiyle ilgili gelen soruya ne diyeceğini bilemedi.
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Güzel oyuncu Hande Soral, 2017 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile hayatını birleştirmişti.
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İkili şimdilerde minik oğullarıyla birlikte tam bir aile saadeti yaşıyor ve bunu da sosyal medya hesaplarından sık sık kullanıcılarla paylaşıyor.
Hande Soral'ın kendisi gibi güzeller güzeli olan kardeşi oyuncu Bensu Soral'da 2018 yılında iş insanı Hakan baş ile evlenmişti hatırlarsınız.
Güncelde gayet mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı yaşayan çift, evliliklerinin ilk yıllarında boşanma iddialarıyla gündeme gelmiş ve hassas bir dönem yaşamışlardı.
Bugün katıldığı bir davette Tolga Bozduman'ın merceğine yakalanan Hande Soral'a kardeşi Bensu Soral'ın bebek düşünüp düşünmediği soruldu. Kendisi kaçamak bir yanıt vermeyi tercih ederek ''Yani, bunu niye soruyorsunuz bana?'' dedi.
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Hande Soral'ın röportajını merak edenleri şöyle alalım👇
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