Bu Gözler Bunu da Gördü: Berkcan Güven ve Influencer Sevgilisi Hailey Eylül Sani İlk Kez Birlikte Görüntülendi
Bu Gözler Bunu da Gördü: Berkcan Güven ve Influencer Sevgilisi Hailey Eylül Sani İlk Kez Birlikte Görüntülendi
Youtube videolarıyla tanıdığımız internet ünlüsü Berkcan Güven, eski sevgilisiyle bir ayrıl bir barış birlikteliğiyle gündeme geliyordu. Fakat ikilinin yollarını bu sefer kesin bir şekilde ayırmış olacak ki Berkcan Güven ve yeni sevgilisi Hailey Eylül Sani birlikte görüntülendi.
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Sosyal medya platformlarında son dönemlerin en çok takip edilen isimlerinden olan Berkcan Güven'i Youtube videolarıyla tanımıştık. Fakat bu durum ona yetmemiş, ardından kendisi rap müzik piyasasına hızlı bir şekilde atılmayı tercih etmişti hatırlarsınız.
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Yaptığı şarkılarla genç kesimin beğenisini kazanan Güven, bu yolda ilerlemeye devam edecek gibi gözüküyor. Kendisi en son ''YBF'' adını verdiği albümünü bu yıl yayınladı.
Berkcan Güven'i eğlenceli konser videoları ve sosyal medya paylaşımları dışında en çok da eski sevgilisi Beyza ile olan paylaşımlarıyla görüp ikilinin aşkına imrenir olmuştuk son yıllarda.
Kimin nazarı kemgözü bilmiyoruz, Beyza ve Berkcan ikilisinin peşini bir ayrıl bir barışlar bırakmaz olunca, çift bu gelgitlere daha fazla dayanamayıp en sonunda net bir şekilde yollarını ayırma kararı verdi.
Geçtiğimiz günlerde ise Berkcan Güven'in Influencer Hailey Eylül Sani ile Alaçatı'da bir mekanda samimi bir şekilde dans ettiği dedikoduları yayılmaya başladı. Daha Berkcan Güven'in ayrılık haberini sindiremeden, bu olay gündeme bomba gibi düştü.
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Hailey Eylül Sani ise New York'ta yaşayan Türk Influencerlarımızdan birisi. Hatta kendisinin Dünyaca ünlü manken Bella Hadid ile bir davette yan yana gelmişliği de var.
Son günlerde çıkan aşk haberlerinin asparagas mı yoksa gerçek mi olduğunu herkes merak eder olmuştu. Beklenen fotoğraf geldi. Berkcan ve Hailey sokakta baş başa yürürken görüntülendi.
Bu taze aşka kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekilde👇
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