Amber'dan Sonra Aşka Küser Sanmıştık: Johnny Depp Gönlünü 28 Yaşındaki Rus Model Yulia Vlasova'ya Kaptırdı!

''Bir daha böylesi yaşanmaz'' denilebilecek bir skandalla ünlü oyuncu Johnny Depp ve oyuncu eşi Amber Heard 2017 yılında boşanmıştı. Bu olaydan sonra aşka uzak kalacağını tahmin ettiğimiz Depp, herkesi şoke edecek yeni bir aşka yelken açtı.