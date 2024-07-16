Amber'dan Sonra Aşka Küser Sanmıştık: Johnny Depp Gönlünü 28 Yaşındaki Rus Model Yulia Vlasova'ya Kaptırdı!
Amber'dan Sonra Aşka Küser Sanmıştık: Johnny Depp Gönlünü 28 Yaşındaki Rus Model Yulia Vlasova'ya Kaptırdı!
''Bir daha böylesi yaşanmaz'' denilebilecek bir skandalla ünlü oyuncu Johnny Depp ve oyuncu eşi Amber Heard 2017 yılında boşanmıştı. Bu olaydan sonra aşka uzak kalacağını tahmin ettiğimiz Depp, herkesi şoke edecek yeni bir aşka yelken açtı.
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Karayip Korsanları, Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Makas Eller gibi bilindik bir sürü filmde rol alan ünlü oyuncu Johnny Depp, kendisi gibi oyuncu sevgilisi güzeller güzeli Amber Heard ile büyük bir aşkla 2015 yılında dünya evine girdi.
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Fakat aşk rüyası kısa sürmüş ve çift 2017 yılında sansasyonel bir şekilde boşanmıştı hatırlarsınız. Çiftin birbirleri hakkındaki suçlamaları dava sürecini uzatmış ve dünya çapında oldukça ilgi çeken bir gündem haline dönüştürmüştü. Oldukça uzayan bu çekişmede, Depp hakaret davasını kazanmıştı.
Boşanma davasıyla itibarı yerle bir olan Johnny Depp, dizi film sektöründen de aşktan da bir süre uzak kalmayı tercih etti. Hatta öyle ki, aşk ve meşkle bir daha işi olmaz diye düşünüyorduk.
Fakat kendisi saman altından su yürütüyormuş. Johnny Depp'in 28 yaşındaki Rus model Yulia Vlasova ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Bu çiftimizin, Temmuz 2022'de Depp, hakaret davasını kazandıktan sonra Jeff Beck'in konserinde çekildiği bol öpücüklü böyle bir pozu bile bulunuyormuş👇
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Objektiflere ilk kez birlikte yakalanan çiftin aşkı, kaynaklardan alınan bilgiye göre, daha yeni başlamış. Yani iddialara göre üstte paylaştığımız görselde bu ikili yalnızca arkadaşmış. İkilinin, ilk kez birlikte görüntülendiği an ise bu şekilde👇
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