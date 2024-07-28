Sevenlerini Korkutmuştu: Değerli Oyuncumuz Ediz Hun'dan Hakkında Çıkan Kanser İddialarına Yanıt Geldi
Sevenlerini Korkutmuştu: Değerli Oyuncumuz Ediz Hun'dan Hakkında Çıkan Kanser İddialarına Yanıt Geldi
Yeşilçam'ın oldukça kıymetli jönlerinden Ediz Hun ile ilgili sosyal medyada çıkan rahatsızlık haberi sevenlerini epey üzmüştü. Bu konuya yönelik açıklama ise bizzat Ediz Hun'dan geldi.
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Beyefendiliğiyle kendine yıllar boyu herkesi hayran bırakan kıymetli oyuncumuz Ediz Hun ile ilgili bugün ortaya atılan bir haber, sevenlerini oldukça üzdü.
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Onur Akay'ın iddiasına göre Ediz Hun kanser hastalığına yakalanmış ve uzun süredir bir hastanede tedavi görmekteymiş.
Neyse ki, korkutan iddia doğru değilmiş. Ediz Hun, bugün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığı iddialarını bu şekilde yalanlamış oldu👇
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