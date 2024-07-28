Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sevenlerini Korkutmuştu: Değerli Oyuncumuz Ediz Hun'dan Hakkında Çıkan Kanser İddialarına Yanıt Geldi

Sevenlerini Korkutmuştu: Değerli Oyuncumuz Ediz Hun'dan Hakkında Çıkan Kanser İddialarına Yanıt Geldi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 20:16

Yeşilçam'ın oldukça kıymetli jönlerinden Ediz Hun ile ilgili sosyal medyada çıkan rahatsızlık haberi sevenlerini epey üzmüştü. Bu konuya yönelik açıklama ise bizzat Ediz Hun'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beyefendiliğiyle kendine yıllar boyu herkesi hayran bırakan kıymetli oyuncumuz Ediz Hun ile ilgili bugün ortaya atılan bir haber, sevenlerini oldukça üzdü.

Beyefendiliğiyle kendine yıllar boyu herkesi hayran bırakan kıymetli oyuncumuz Ediz Hun ile ilgili bugün ortaya atılan bir haber, sevenlerini oldukça üzdü.

Onur Akay'ın iddiasına göre Ediz Hun kanser hastalığına yakalanmış ve uzun süredir bir hastanede tedavi görmekteymiş.

Onur Akay'ın iddiasına göre Ediz Hun kanser hastalığına yakalanmış ve uzun süredir bir hastanede tedavi görmekteymiş.

Onur Akay'ın Ediz Hun ile ilgili ''hastalığa yakalandı'' iddiasının detayları için👇

Neyse ki, korkutan iddia doğru değilmiş. Ediz Hun, bugün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığı iddialarını bu şekilde yalanlamış oldu👇

Neyse ki, korkutan iddia doğru değilmiş. Ediz Hun, bugün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığı iddialarını bu şekilde yalanlamış oldu👇

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın