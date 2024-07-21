Tipi Değişecek Diye Ödü Kopuyormuş: Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Hülya Koçyiğit'ten Estetik Açıklamaları
Tipi Değişecek Diye Ödü Kopuyormuş: Yeşilçam'ın Güzel Oyuncusu Hülya Koçyiğit'ten Estetik Açıklamaları
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Hülya Koçyiğit; Sev Kardeşim, Boş Çerçeve ve Kınalı Yapıncak gibi birçok Yeşilçam filminde rol almış değerli oyuncularımızdan.
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Hülya Koçyiğit; Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ile birlikte dört yapraklı yoncanın bir yaprağı olmuş ve sinema tarihimize adını kazımayı başarmıştır. Bu kıymetli oyuncularımızın öneri ve açıklamaları günümüzde oldukça dikkate alınıyor çünkü onların zarafeti ve güzelliğinin yeri doldurulamaz biliyorsunuz.
Dört yapraklı yoncanın bir diğer kıymetlisi Filiz Akın da geçtiğimiz günlerde kanunları ile gündeme gelmişti.
Hülya Koçyiğit ise Zeynep Bilgehan'a verdiği röportajda sinema oyunculuğu ve estetik ile ilgili konuştu. Koçyiğit, ''Sinema oyuncusu yüzüne müdahale yaptırmamalı. En çok korktuğum şey tipimin değişmesi. Kızım bir iki kere doktor karşısına oturttu, nasıl kaçtığımı bilmiyorum!'' dedi.
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