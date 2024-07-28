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Kanser Tedavisi Görüyor: Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi, Yeşilçam'ın Efsanesi Ediz Hun'dan Kötü Haber!

Kanser Tedavisi Görüyor: Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi, Yeşilçam'ın Efsanesi Ediz Hun'dan Kötü Haber!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 16:53

Onur Akay'ın iddiasına göre Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber geldi. Akay, Ediz Hun'un kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

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Yeşilçam'ın efsane ismi, yakışıklılığıyla nam salmış Ediz Hun'dan geçtiğimiz dakikalarda sevenlerini endişelendirecek bir iddia ortaya atıldı.

Yeşilçam'ın efsane ismi, yakışıklılığıyla nam salmış Ediz Hun'dan geçtiğimiz dakikalarda sevenlerini endişelendirecek bir iddia ortaya atıldı.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Ediz Hun'un kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Ediz Hun'un kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ediz Hun'un Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde bir süredir tedavi gördüğünü "Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" notuyla duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ediz Hun'un Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde bir süredir tedavi gördüğünü "Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" notuyla duyurdu.

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