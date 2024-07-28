Kanser Tedavisi Görüyor: Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi, Yeşilçam'ın Efsanesi Ediz Hun'dan Kötü Haber!
Kanser Tedavisi Görüyor: Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi, Yeşilçam'ın Efsanesi Ediz Hun'dan Kötü Haber!
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Yeşilçam'ın efsane ismi, yakışıklılığıyla nam salmış Ediz Hun'dan geçtiğimiz dakikalarda sevenlerini endişelendirecek bir iddia ortaya atıldı.
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Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Ediz Hun'un kanserle mücadele ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ediz Hun'un Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi'nde bir süredir tedavi gördüğünü "Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" notuyla duyurdu.
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