Zaman Su Gibi Akmış: Bu Olayların Üzerinden Tam 10 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak
Zaman Su Gibi Akmış: Bu Olayların Üzerinden Tam 10 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak
Günler günleri kovalıyor ve daha dün olmuş gibi düşündüğümüz şeylerin üstünden yıllar su gibi akıp geçiyor! Az sonra okuyacağınız olayların hepsi tam 10 sene önce, 2014 yılında yaşandı.
Hadi gelin! Bakalım hangisi size 'vay be!' dedirtecek?🙈
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1. Çolpan İlhan'ı kaybettik.
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2. Serdar Ortaç'tan hem iyi hem kötü haber geldi.
3. Ece Sükan ve eşi Ümit Benan valelerin saldırısına uğradı.
4. Kenan İmirzalıoğlu ve Berrak Tüzünataç ters köşe yaptı.
5. iCloud skandalı patladı.
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6. Nejat İşler hepimizi korkuttu.
7. Özge Borak ve Ata Demirer, binbir türlü iddiayla iki senelik evliliklerini noktaladı.
8. İlk cezaevi macerasından sonra 6 ay firar eden Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yeniden cezaevine gönderildi.
9. Tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeyi terk eden Meryem Uzerli, anne oldu.
10. Yılın en saygılı boşanması gerçekleşmiş, Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım 6 senelik aşkı noktalamaya karar verdi.
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11. Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy mahkemelik oldu.
12. Engin Altan Düzyatan sürpriz bir şekilde Özge Özpirinçci ile 5 yıllık ilişkisini noktaladı, akabinde de Neslişah Alkoçlar'la evlendi.
13. Kenan Işık'tan kötü haber geldi.
14. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nunki yılın en konuşulan düğünüydü.
15. Emrah, oğlu Tayfun'u düğününe çağırmayınca gerilim iyice büyüdü.
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16. Athena Gökhan'ın sürpriz bir fotoğrafı jet hızıyla yayıldı.
17. 18 yıllık beraberlik bir anda sona erdi, Sertab Erener ve Demir Demirkan ayrılıkla herkesi şaşırttı.
18. Ebru Şallı, Harun Tan'dan ayrılıp aşkı Sinan Akçıl'da buldu.
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