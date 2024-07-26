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Zaman Su Gibi Akmış: Bu Olayların Üzerinden Tam 10 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak

Zaman Su Gibi Akmış: Bu Olayların Üzerinden Tam 10 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 12:12

Günler günleri kovalıyor ve daha dün olmuş gibi düşündüğümüz şeylerin üstünden yıllar su gibi akıp geçiyor! Az sonra okuyacağınız olayların hepsi tam 10 sene önce, 2014 yılında yaşandı. 

Hadi gelin! Bakalım hangisi size 'vay be!' dedirtecek?🙈

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1. Çolpan İlhan'ı kaybettik.

1. Çolpan İlhan'ı kaybettik.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.

2. Serdar Ortaç'tan hem iyi hem kötü haber geldi.

2. Serdar Ortaç'tan hem iyi hem kötü haber geldi.

Şimdilerde alkol ve sigara bırakma savaşı veren Serdar Ortaç 2014'te Chloe Loughnan ile evlenmiş, hayatının kadınını bulduğunu sanmıştı. Tam da o sene MS hastalığına yakalandığını öğrenmişti kendisi.

3. Ece Sükan ve eşi Ümit Benan valelerin saldırısına uğradı.

3. Ece Sükan ve eşi Ümit Benan valelerin saldırısına uğradı.

Ece Sükan ve eşi Ümit Benan, Bebek'te karşıdan karşıya geçerken bir valenin hızlı bir dönüş yapması üzerine önce sözlü sataşmaya sonra da küfürlü kavgaya karışmıştı. Vücudunun belirli bölgelerinden darp edilen Benan'ı korumaya çalışan Ece Sükan yere düşerek dizlerinden yaralanmış, olayın şokunu uzun süre atlatamamıştı.

4. Kenan İmirzalıoğlu ve Berrak Tüzünataç ters köşe yaptı.

4. Kenan İmirzalıoğlu ve Berrak Tüzünataç ters köşe yaptı.

O zamanlar Kenan İmirzalıoğlu manken Kübra Küçük'le, Berrak Tüzünataç da Nejat İşler'le beraberdi. Ejder Kapanı adlı filmde beraber rol alan ikilinin bir anda Marmaris tatiline kaçıp romantik bir otel tatili geçirmesi epey şaşırtmıştı.

5. iCloud skandalı patladı.

5. iCloud skandalı patladı.

iCloud skandalında aralarında Kate Upton, Jennifer Lawrence, Rihanna ve Kelly Brook'un da olduğu birçok ünlü ismin çıplak fotoğrafları internete sızmıştı.

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6. Nejat İşler hepimizi korkuttu.

6. Nejat İşler hepimizi korkuttu.

Septik şok geçirip 3 ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler taburcu olduktan kısa bir süre sonra yeniden hastaneye yatmıştı. Testler sonucu vücudundaki ödem artışı tehlikeli bulunan Nejat İşler’in 5 saatlik operasyonla sağ elindeki 2 parmağı kesilmişti.

7. Özge Borak ve Ata Demirer, binbir türlü iddiayla iki senelik evliliklerini noktaladı.

7. Özge Borak ve Ata Demirer, binbir türlü iddiayla iki senelik evliliklerini noktaladı.

2010'da Bülent Şakrak'tan boşanan Özge Borak, 2012'de Ata Demirer'le dünyaevine girmiş fakat bu evlilikte de umduğunu bulamamıştı. Ata Demirer ve Özge Boranın aşkı iki yıl sürdü. 2014'te boşandıklarında aşkın 'cimrilik' ve 'ihanet' yüzünden bittiği gibi iddialar ortaya atıldı. Fakat en bombası Borak'ın yıllar sonra yaptığı 'ayıp olmasın diye evlendim' açıklaması oldu.

8. İlk cezaevi macerasından sonra 6 ay firar eden Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yeniden cezaevine gönderildi.

8. İlk cezaevi macerasından sonra 6 ay firar eden Deniz Seki, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yeniden cezaevine gönderildi.

2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki 2010 yılında tutuklanmış, 218 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına rağmen 6 ay firar eden Seki, 2014 yılında saklandığı evde yakalanarak yeniden demir parmaklıklar arkasına gönderilmişti.

9. Tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeyi terk eden Meryem Uzerli, anne oldu.

9. Tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeyi terk eden Meryem Uzerli, anne oldu.

Hayatımıza Hürrem Sultan karakteriyle girip doğal haliyle milyonların sempatisini kazanan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeden ayrılmıştı. Almanya'ya giden Uzerli, olaylı ayrıldığı ve hatta psikolojik şiddet gördüğünü söylediği Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014'te kucağına almıştı.

10. Yılın en saygılı boşanması gerçekleşmiş, Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım 6 senelik aşkı noktalamaya karar verdi.

10. Yılın en saygılı boşanması gerçekleşmiş, Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım 6 senelik aşkı noktalamaya karar verdi.

'Fırtına' dizisinde başlayan aşklarını 2008'de evlilikle taçlandıran Burçin Terzioğlu ve Murat Yıldırım uzunca bir süre en sevilen çiftler arasında yer almıştı. Hayattan beklentileri uymadığı için 2014 yılında ayrılan ikilinin boşandıktan sonra birlikte görüldükleri tek yer, Murat Yıldırım'ın 2015'te görülen uyuşturucu davası olmuştu.

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11. Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy mahkemelik oldu.

11. Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy mahkemelik oldu.

Bir konserinde kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan'a sinirlenen Bülent Ersoy, Süperstar için 'Yaşlandı artık, çok yaşlandı niye oturur insan bunlar hep bunama alametleridir. Zaten mayoyu giymiş ama dans falan yok. Oturduğu yerde şeker kamışı gibi sallanıyor' demişti. Ajda Pekkan her ne kadar 'inanamıyorum dediklerine' diyerek cevap verse de olay mahkemeye taşınmıştı.

12. Engin Altan Düzyatan sürpriz bir şekilde Özge Özpirinçci ile 5 yıllık ilişkisini noktaladı, akabinde de Neslişah Alkoçlar'la evlendi.

12. Engin Altan Düzyatan sürpriz bir şekilde Özge Özpirinçci ile 5 yıllık ilişkisini noktaladı, akabinde de Neslişah Alkoçlar'la evlendi.

Özge Özpirinçci ile dillere destan 5 yıllık ilişkisine nokta koyan Engin Altan Düzyatan, kısacık bir süre sonra Neslişah Alkoçlar'la nişanlanmış hemen sonra da evlenmişti. Bu sırada Özge Özpirinçci, Engin Altan Düzyatan'ın diş izi şeklindeki dövmesini kuş tüyüyle kapattırdı ve çitin düğün akşamı Özge Özpirinçci'ye destek mesajları yağmıştı...

13. Kenan Işık'tan kötü haber geldi.

13. Kenan Işık'tan kötü haber geldi.

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'tan sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı haberi gelmişti. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ne yazık ki hala komada...

14. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nunki yılın en konuşulan düğünüydü.

14. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nunki yılın en konuşulan düğünüydü.

2012 yılında aşk yaşamaya başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu, 23 Şubat 2014 tarihinde İstanbul'da nişanlanmış, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles'ta evlenmişti.

15. Emrah, oğlu Tayfun'u düğününe çağırmayınca gerilim iyice büyüdü.

15. Emrah, oğlu Tayfun'u düğününe çağırmayınca gerilim iyice büyüdü.

2014 yılında 4,5 aylık hamile sevgilisi Sibel Kirer ile evlenen Emrah, 1991 yılında Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun'u düğününe çağırmamıştı. Düğünden sonra Tayfun'un söylediği sözler ise magazin gündeminden düşmemişti: 

“Ben istenmeyen bir çocuğum. Ama kimse yaşattığını yaşamadan bu dünyadan göçüp gitmez. İkisi de bunu unutmasın. Evcilik oyunu çabuk biter” 

Emrah, Sibel Kirer'den 2022'de boşandı.

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16. Athena Gökhan'ın sürpriz bir fotoğrafı jet hızıyla yayıldı.

16. Athena Gökhan'ın sürpriz bir fotoğrafı jet hızıyla yayıldı.

Gökhan Özoğuz'un abdest alırken çekilen fotoğrafı internette paylaşım rekoru kırmıştı.

17. 18 yıllık beraberlik bir anda sona erdi, Sertab Erener ve Demir Demirkan ayrılıkla herkesi şaşırttı.

17. 18 yıllık beraberlik bir anda sona erdi, Sertab Erener ve Demir Demirkan ayrılıkla herkesi şaşırttı.

Hiçbir zaman evlenmemişlerdi fakat 18 yıllık koca bir serüvenleri vardı. Sertab Erener ve Demir Demirkan ayrıldığında en çok konuşulan detay Demirkan'ın jet hızıyla çocukluk aşkına dönüp nikah masasına oturması olmuştu.

18. Ebru Şallı, Harun Tan'dan ayrılıp aşkı Sinan Akçıl'da buldu.

18. Ebru Şallı, Harun Tan'dan ayrılıp aşkı Sinan Akçıl'da buldu.

Harun Tan'la evliliğini bir senede sonlandırmaya karar veren Ebru Şallı, sürpriz bir şekilde boşanmış akabinde de aşkı Sinan Akçıl'da bulmuştu. Çiftin ilişkisi gündemden bir an olsun düşmemişti.

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