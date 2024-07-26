Zaman Su Gibi Akmış: Bu Olayların Üzerinden Tam 10 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak

Bir konserinde kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan'a sinirlenen Bülent Ersoy, Süperstar için 'Yaşlandı artık, çok yaşlandı niye oturur insan bunlar hep bunama alametleridir. Zaten mayoyu giymiş ama dans falan yok. Oturduğu yerde şeker kamışı gibi sallanıyor' demişti. Ajda Pekkan her ne kadar 'inanamıyorum dediklerine' diyerek cevap verse de olay mahkemeye taşınmıştı.