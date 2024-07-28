Bu Bir Özge Özpirinçci Anketidir!
Bu Bir Özge Özpirinçci Anketidir!
Doğallığı, duru güzelliği, samimiyeti ve dillere destan oyunculuğuyla gündemden düşmeyen, herkes tarafından da çok sevilen Özge Özpirinçci için bir anket hazırladık!
Bu anketimizde Özge Özpirinçci'yi size soruyoruz... Bakalım siz güzel oyuncuyu nasıl tanıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hazırsanız başlıyoruz 🚀
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1. Özge Özpirinçci bugüne dek birçok dizide rol aldı. Hepsinde de konuşulan ve beğenilen performanslar sergiledi, biz sizin için en popüler olanları derledik. Konu diziler olduğunda favori Özge Özpirinçci karakteriniz hangisiydi?
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2. Sıra Özpirinçci'nin rol aldığı filmlerde! Favori film karakteriniz hangisiydi?
3. Özge Özpirinçci, ülkede popüler olan hemen hemen her erkek oyuncuyla başrolü paylaştı. Şimdi ilk sorumuz hangi partneriyle en çok yakıştığı...
4. İkinci sorumuz ise henüz denk gelemedikleriyle ilgili! Bir dizi veya film projesinde Özge Özpirinçci'yi aşağıdakilerden hangisiyle partner olarak izlemek isterdiniz?
5. İşin biraz da magazinsel boyutuna girelim hadi. Özge Özpirinçci beyazlayan saçlarıyla ve doğal haliyle daima barışık olan ve barışık da kalan ünlülerdendi hatırlarsanız. Ta ki Sandık Kokusu'na kadar, dizi için saçlarını boyatan Özpirinçci küçük dokunuşlar bile yaptırdığını söylemişti. Peki sizce hangi hali ona daha çok yakıştı?
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6. Zamanında böyle bir aşk yaşanmış, koca beş sene sürmüştü hem de! Bu aşka dair en değişik detay neydi hatırlıyor musunuz? (Aşağıdaki cevaplardan yalnızca biri doğru...)
7. Özge Özpirinçci aşkı kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'te buldu. Her pozuyla hayran bırakan ve aralarındaki aşkın enerjisini buram buram yayan çift hakkında da enteresan bir detay var. O neydi hatırlayabilecek misiniz? (Aşağıdaki cevaplardan yalnızca biri doğru...)
8. Özpirinçci ve Yamantürk dünya güzeli kızları Mercan'ı 2021 Aralık'ta kucağına almıştı. Fakat Özpirinçci'nin hamileyken Mercan'ın ismi konusunda daha farklı planları vardı, epey de olay olmuştu. Güzel oyuncu kızına hangi ismi koymak istiyordu hatırlar mısınız?
9. Birçok ismin favori best friend'i kendisi. Peki siz Özge Özpirinçci arkadaşınız olsun ister miydiniz?
10. Son olarak, gerektiğinde kullandığı sivri dili ve dobralığıyla meşhur olan güzel oyuncuyu bir kavgaya gidecek olsanız yanınıza alır mıydınız?
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